Sinterklaas is er klaar mee in de Eindhovense binnenstad, drukte niet zo erg als vorige week

Puilde de Eindhovense binnenstad vorige week nog uit van de mensen, deze zaterdag viel het nog mee. Er waren aardig wat mensen die op het laatste moment Sinterklaasinkopen kwamen doen. Maar lang niet zo veel als een week eerder, toen de winkels rond vier uur moesten sluiten.

Dat had geen effect: de winkels in het centrum van Eindhoven moesten om vier uur sluiten vanwege de grote drukte. Maar wellicht dat dat heeft doorgespeeld naar deze rustige zaterdag, want de meeste mensen hebben hun sinterklaasinkopen kennelijk al gedaan.

Volgens verschillende onderzoeken viert ongeveer de helft van de Nederlanders Sinterklaas. Andere mensen slaan het over vanwege corona, of ze kiezen voor kerst. En dat was ook in de binnenstad al te merken. Want veel van de klanten waren al bezig met het kopen van kerstcadeaus. "Ik ben er juist vroeg bij, want deze inkopen zijn voor kerst", zegt een voorbijganger lachend.