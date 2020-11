Eindhoven sluit alle winkels vanwege enorme drukte in de binnenstad

Foto: Joris Dirckx vergroot

Vanwege de enorme drukte in de binnenstad heeft de gemeente Eindhoven zaterdagmiddag om vier uur alle winkels gesloten. Sinds drie uur werden al geen nieuwe klanten meer toegelaten in de winkels.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven riep inwoners van zijn stad zaterdagochtend al dringend op om niet massaal naar het centrum te komen om sinterklaasinkopen te doen, omdat dit een groot risico inhoudt qua verspreiding van het coronavirus. Maar mensen trekken zich hier ogenschijnlijk weinig van aan.

De burgemeester zegt dat we het virus alleen met een maatregel zoals deze kunnen bestrijden. “Ik heb het bevel met pijn in het hart het noodbevel uitgevaardigd”, zegt de burgemeester. "Maar het moet. Je hoeft niet allemaal op hetzelfde moment te gaan shoppen. We hebben ook nog andere dagen. Doe je ding, maar doe het op een manier die geen schade berokkend."

Er waren ook veel Belgen in Eindhoven zaterdag, gezien in België vrijwel alles op slot zit als gevolg van de coronacrisis. "Dat er hier ook Belgen komen, daar zijn we normaal gesproken blij mee. Belgen zijn ook onderdeel van ons economische klimaat. Maar nu? Nu even niet", aldus Jorritsma.

'Ultieme remedie'

De burgemeester was zaterdag continu in overleg met politie, handhaving en crowdmanagers over de drukte. Hij noemde toen maatregelen zoals vervroegde winkelsluiting 'de ultieme remedie'. De gemeente Son en Breugel roept mensen op om niet meer naar het winkel- en meubelboulevardgedeelte van industrieterrein Ekkersrijt bij Eindhoven te gaan. De gemeente doet ook een dringend beroep aan bezoekers om het meubelplein direct te verlaten.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.