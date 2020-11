Coronanieuws: 291 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, 54 minder dan een dag eerder

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur 26 nieuwe coronapatiënten opgenomen.

In totaal zijn in de Brabantse ziekenhuizen 291 coronapatiënten opgenomen, 54 minder dan een dag eerder.

Gemeenten roepen nadrukkelijk op om drukte in de centra dit weekend te vermijden.

12.23 - Coronacijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur 26 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er zeven minder dan de dag ervoor. In totaal zijn er in de Brabantse ziekenhuizen nu 291 coronapatiënten opgenomen, 54 minder een dag geleden. Er zijn de voorbije 24 uur 37 coronapatiënten uit de Brabantse ziekenhuizen ontslagen, drie meer dan vrijdag. Drie patiënten zijn er overgeplaatst. Zes coronapatiënten zijn de voorbije 24 uur overleden. Vrijdag waren dit er nog dertien.

11.53 - Winkels Rotterdam eerder dicht

In het centrum van Rotterdam moeten de winkels zaterdagmiddag om vijf uur de deuren sluiten en mag er geen klant meer naar binnen. Vanaf zes uur zaterdagavond moeten de winkels helemaal dicht. Dat geldt niet voor supermarkten. De gemeente heeft hiertoe besloten na de enorme drukte in de stad op vrijdagavond. Door die massale toestroom van winkelend publiek was de anderhalve meter afstand niet goed aan te houden.

10.15 - Oproep drukte te mijden in centra

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven roept inwoners van zijn stad op om zaterdag niet naar het centrum te komen om sinterklaasinkopen te doen. De burgemeester is constant in overleg met politie, handhaving en crowdmanagers over de drukte. "We monitoren van uur tot uur. Ingrijpende maatregelen als vervroegde winkelsluiting zijn een ultieme remedie”, laat hij via zijn woordvoerder weten.

Ook andere gemeenten roepen mensen op om dit weekend drukte in de centra te voorkomen. Vanwege de naderende feestdagen en de Black Friday-aanbiedingen was het vrijdag al heel druk in verschillende steden. De gemeente Den Bosch adviseert mensen om de online druktemeter te raadplegen als ze naar de binnenstad willen komen.

09.30 - Politie belaagd bij illegaal feest

Agenten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag belaagd door bezoekers van een illegaal feest in een appartement in Den Haag. In die woning (80 vierkante meter) waren 50 mensen aanwezig. Buren hadden geklaagd over geluidsoverlast. Toen agenten een eind aan het feest wilden maken, keerden een aantal mensen zich tegen hen. Een agent is geslagen en een politiewagen moest het ook ontgelden. Tijdens de politie-actie werden vanuit het appartement onder meer drugs naar beneden gegooid. Twee mensen, een vrouw van 21 en een man van 22, zijn aangehouden.

08.30 - Dringende oproep KNVB aan kabinet

De KNVB dringt aan op een snelle terugkeer van publiek in de voetbalstadions. De bond roept het kabinet op om daar toestemming voor te geven. Volgens de KNVB hebben de wedstrijden die aan het begin van het seizoen met publiek werden gespeeld niet tot problemen geleid en is voor zo ver bekend niemand in een stadion besmet geraakt met het coronavirus. Als de huidige situatie van voetballen zonder publiek nog lang duurt, vreest de KNVB dat clubs gaan omvallen.

23.19 - geen uitzondering publieksgrootte show Van 't Hek

Er wordt geen uitzondering gemaakt voor de eindejaarsshow van Youp van 't Hek in Carré wat de publieksgrootte betreft. Premier Mark Rutte zei vrijdagavond voor de camera in het RTL4-programma Beau dat dat niet gaat. "Ik zou het dolgraag doen, Youp, maar dat kan ik niet doen." Overigens wijst cultuurminister Ingrid van Engelshoven het idee niet gelijk af. "Als hij met een serieus voorstel komt, dan gaan we daar serieus naar kijken."

