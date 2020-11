Eindhoven dreigt winkels te sluiten als het zaterdag te druk wordt: 'Kom niet naar het centrum'

Drukte in Brabantse binnensteden (Archieffoto). vergroot

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven roept inwoners van zijn stad op om zaterdag niet naar het centrum te komen om sinterklaasinkopen te doen. De burgemeester is constant in overleg met politie, handhaving en crowdmanagers over de drukte. "We monitoren van uur tot uur. Ingrijpende maatregelen als vervroegde winkelsluiting zijn een ultieme remedie”, laat hij via zijn woordvoerder weten.

Verder zegt de burgemeester: “We roepen écht het publiek op om niet naar het centrum te komen en als het écht niet anders kan om alleen te komen. Deze mensenmassa’s zijn een ‘lust voor het coronavirus’. Niet de handhavers of de overheid zijn verantwoordelijk maar de samenleving zélf. Let op jezelf en elkaar."

Black Friday

Vrijdagavond riep de gemeente Eindhoven ook al op om de binnenstad te mijden vanwege de drukte voor Black Friday en koopavond. "We vragen je om je bezoek aan de winkels in de binnenstad uit te stellen, of om online inkopen te doen", zo meldde de gemeente. Bij verschillende winkels stonden mensen in een lange rij.

Vrijdagmiddag sloot de burgemeester van Rotterdam ook winkels in het centrum omdat het daar te druk was.

