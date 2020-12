Maud van der Meer flirt met afscheid nu OKT geen ticket voor de Spelen oplevert

Zwemster Maud van der Meer uit Uden (foto: ANP). vergroot

Ze zwom zaterdag haar beste 100 meter sinds ze twee jaar geleden moeder werd van Mason. Maar het was niet voldoende voor Maud van der Meer (28) om tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam een ticket te verdienen voor 'Tokio 2021'. "Eigenlijk was ik na de race heel erg opgelucht."

Ranomi Kromowidjojo won de finale van de 100 meter in een tijd van 54,00 seconden, voor respectievelijk Marrit Steenbergen en Kim Busch. Maud van der Meer werd zesde. Ze moest ook nog Kira Toussaint en Valerie van Roon voor zich dulden en tikte na 54,93 seconden aan. De Udense had bij de beste vier moeten eindigen om een olympisch ticket te kunnen verdienen.

Opluchting

"Het klinkt heel gek, maar eigenlijk was ik na de race heel erg opgelucht", blikt Maud terug. "Vanwege het coronavirus heb ik het de afgelopen tijd best wel lastig gehad. Daar draai ik niet omheen. Mijn ouders hebben allebei het coronavirus gehad en mijn vader heeft zelfs drie maanden in het ziekenhuis gelegen... Ik heb toch wel motivatieproblemen gehad. Vervolgens heb ik alles bij elkaar geraapt en de laatste drie maanden de knop omgezet en keihard getraind. Als ik dan dit resultaat kan neerzetten, zegt dat heel veel voor een topsporter. Ik denk niet dat heel veel mensen dit kunnen."

Ondanks dat deze knappe prestatie haar geen ticket voor de Spelen opleverde, betekent dit niet dat 'Tokio' helemaal uit zicht is voor de Udense. Er is nog een achterdeurtje. Maar de kans dat ze zich via die alternatieve route plaatst, is volgens Maud best wel klein, omdat haar concurrenten 'zo'n zes tienden harder zwemmen' dan zij. "Dat betekent dat ik binnen een aantal maanden minstens zeven tienden harder moet zwemmen... De komende tijd ga ik rustig nadenken en met mijn coach, met mezelf en mijn gezin in gesprek over de vraag: wat wil ik?"

'Het was een supermooi traject'

Het zou dus zomaar kunnen zijn dat ze binnenkort een punt zet achter haar topsportcarrière.

"Die kans is aanwezig. Pieter van den Hoogenband zei begin mei tegen me: soms is het traject en het proces waar je in zit veel belangrijker en leuker dan het eindresultaat. Een medaille is mooi, maar je herinneringen aan de weg er naartoe blijft altijd in je geheugen gegrift. Daar dacht ik meteen aan na mijn race. Het was een supermooi traject."

Pijnenburg imponeert

Wie wel succes had tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam was Stan Pijnenburg. uit Haaren. Hij won bij de mannen de 100 meter vrij. Maar dat leverde hem - vooralsnog - geen ticket voor Tokio op. "Ik was daarvoor nét niet snel genoeg, helaas."

Hij tikte namelijk aan na 48,75 seconden. De richttijd voor 'Tokio' is een tijd van 48,52 seconden. Maar zijn prestatie leverde hem wel een olympische nominatie op. En een ticket voor het EK. "Dit was de eerste individuele EK-limiet die ik zwom, daar was ik al super trots op. En tijdens dat EK is er een nieuwe kans om de olympische limiet te halen!"

Heel kleine dingetjes

Daarvoor moet Stan 23 honderdsten sneller zwemmen dan zaterdag. "Dat is niet zo heel veel, maar bij het zwemmen zit het hem in heel kleine dingetjes", weet Stan.

"Toen ik mijn race van zaterdag analyseerde, zag ik dat ik op sommige punten tienden won ten opzichte van mijn race in de ochtend en op andere punten juist tienden verloor."Hij wijst daarbij op onder meer zijn slagfrequentie en slaglengtes. "Maar mijn keerpunt was weer twee tienden sneller dan in de ochtend. Het ligt dus allemaal heel dicht bij elkaar."

Andere Brabantse successen tijden het OKT

Bij de vrouwen:

Ranomi Kromowidjojo (PSV): eerste op de 50 meter vrij (24,38 seconden), eerste op de 100 meter vrij (54,00), eerste op de 50 meter vlinderslag (25,32, nieuw persoonlijk record) en tweede op de 100 meter vlinderslag (58,38).

Maaike de Waard (PSV): eerste op de 100 vlinderslag (58,10 seconden), tweede bij honderd meter rugslag (1.00,09 seconden).

Kim Busch (PSV): derde op de 50 meter vrij (24,84 seconden) en derde op de 100 vrij (54,48).

Bij de mannen:

Arjan Knipping (PSV): eerste op de 400 meter wisselslag (4 minuten en 18,08 seconden)

Pepijn Smits (PSV): tweede op de 800 meter vrije slag (8 minuten en 11,29 seconden).

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.