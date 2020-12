Beveiliging Bravis in verlegenheid gebracht: secretaresse neust jaren onrechtmatig in dossiers

Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. (Archieffoto) vergroot

De beveiliging van medische dossiers van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal faalde jarenlang terwijl ze dit niet in de gaten had. Een secretaresse van het ziekenhuis heeft gedurende ten minste vier jaar onrechtmatig in medische dossiers van bekenden gekeken.

De medewerkster had zonder behandelrelatie vrijwel onbeperkt toegang tot de medische dossiers, meldt NRC Handelsblad na onderzoek.

Boek met medische gegevens

De secretaresse bekeek tussen juni 2014 en juli 2018 in totaal 347 keer de medische dossiers van de ex-vrouw van haar partner. Zij richtte een uitgeverij op die in eigen beheer een boek uitgaf van haar partner. Deze 'wraakroman' beschreef de vechtscheiding van haar man met diens ex-vrouw waarin medische details over de voormalige partner zijn verwerkt.

Het gerechtshof bepaalde dat het boek moet worden verboden. De rechter constateert dat de thrillerauteur 'zeer persoonlijke en vertrouwelijke medische informatie' heeft gepubliceerd, die de schrijver 'vermoedelijk' via zijn nieuwe echtgenote in handen heeft gekregen. Die vrouw is inmiddels ontslagen bij het Bravis. Volgens NRC weigert het ziekenhuis vragen te beantwoorden over het veiligheidsbeleid en welke maatregelen het heeft genomen.

