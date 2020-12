Secretaresse van het Bravis ziekenhuis neust jarenlang onrechtmatig in medische dossiers

De beveiliging van medische dossiers van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal heeft jarenlang gefaald. Een secretaresse van het ziekenhuis heeft zeker vier jaar onrechtmatig in medische dossiers van bekenden gekeken, zonder dat dat werd opgemerkt.

De medewerkster had zonder behandelrelatie vrijwel onbeperkt toegang tot de medische dossiers, meldt NRC Handelsblad na onderzoek .

Boek met medische gegevens

De secretaresse bekeek tussen juni 2014 en juli 2018 in totaal 347 keer de medische dossiers van de ex-vrouw van haar man. Zij gaf in eigen beheer een 'wraakroman' uit, waarin haar man de vechtscheiding met zijn vorige vrouw beschreeft. Daarin zijn medische details over de ex-vrouw verwerkt.