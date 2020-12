Hoe hardleers kun je zijn? Man voor de 16e keer gepakt voor rijden zonder rijbewijs

De man werd voor de 16e keer gepakt voor het rijden zonder rijbewijs (foto: instagram politie Oss). vergroot

Een man van 39 is dit weekend in Oss voor de zestiende keer in twee jaar gepakt voor het rijden zonder rijbewijs. In totaal zijn er van de man volgens de de politie al dertien auto's in beslag genomen. Deze heeft hij allemaal niet meer teruggekregen omdat justitie ze verbeurd zijn verklaard.

De wijkagent in Schadewijk zag de man, een Pool, zaterdagnacht rond drie uur rijden op de Hagelkruisstraat. Omdat de man, gezien zijn verleden, een bekende is van de politie viel hij de agent meteen op.

Harddrugs gebruikt

Ook deze keer werd de auto van hem afgenomen. Tijdens de controle bleek de bestuurder volgens de politie ook nog eens onder invloed te zijn van harddrugs. Er is bloed van hem afgenomen en dit wordt in het lab onderzocht.

Tegen de man worden meerdere processen-verbaal opgemaakt. "Helaas kunnen wij niet meer doen dan de man blijven verbaliseren en zijn voertuigen in beslag nemen", geeft de politie aan.

