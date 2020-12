Mondkapje op of niet? Discussie in supermarkt loopt uit de hand en personeel wordt bedreigd

Archieffoto: Wikimedia vergroot

Een discussie in een supermarkt in Kaatsheuvel over het verplicht dragen van het mondkapje, is zondagmiddag uit de hand gelopen. Een man van 42 uit deze plaats werd aangehouden, omdat hij twee toezichthouders in de winkel aan de Gasthuisstraat bedreigd zou hebben.

De inwoner van Kaatsheuvel zei dat hij om persoonlijke omstandigheden geen mondkapje wilde dragen en hij toonde een pasje om dit te verduidelijken. Nadat hij een medische verklaring om dit te ondersteunen niet kon overleggen, escaleerde de woordenwisseling enorm, aldus de politie.

De verdachte maakte een slaande beweging naar de beveiligers. Ook riep hij onder meer tegen hen dat hij hun vingers ging breken en hun tanden uit de mond zou slaan. Tegen de man is aangifte gedaan en er wordt proces-verbaal opgemaakt.

