Restaurant verkoopt koffie en broodjes vanuit een kraampje, maar dat mag niet: 'Zo oneerlijk'

Horeca-ondernemer Wouter Grevink uit Eindhoven is gefrustreerd. Zijn restaurant Zoet & Zout bij de Markt in Eindhoven zit normaal vol mensen die een kopje koffie komen drinken als ze aan het winkelen zijn. Omdat dat door corona niet meer mag, besloot hij koffie en broodjes te verkopen vanuit een kraampje voor de deur. Gisteravond rond zes uur kwamen twee ambtenaren bij hem langs die zeiden dat hij zijn waren moest inpakken.

Ondanks de coronatijd is het nu ook regelmatig druk in zijn stad. Grevink ziet dat de stad ‘overspoeld’ wordt door koopjesjagers. Die willen ook wel wat eten of drinken. Bij de viskraam of de oliebollenkraam kan dan gewoon iets gekocht worden, maar niet bij zijn standje.

Grevink stond sinds een paar weekenden buiten met koffie en broodjes. Hij was blij dat hij het gevoel had weer eens iets te doen voor de kost. Hij heeft nog 41 personeelsleden, terwijl dat er in maart nog 68 waren. De ambtenaren zeiden dat hij binnen wel verder kon gaan, maar dat heeft volgens de ondernemer geen zin. Dan zit je niet meer in de loop.

Hij schrijft op Facebook dat hij oneerlijk vindt hoe de horeca behandeld wordt. Bij tuincentra of IKEA vallen de klanten over elkaar heen. En hij krijgt twee ambtenaren op bezoek. “Ik krijg ondertussen echt het gevoel dat de horeca de schuld krijgt van deze gehele pandemie en hier de oplossing van is. Zo oneerlijk."

Wouter maakt van zijn hart geen moordkuil:

