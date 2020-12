Camera's als laatste redmiddel voor buurt in Empel: 'Ik vertrek liever vandaag dan morgen'

Tijdelijke woningen Balkbrug Oost met bewakingscamera's (foto: Jan Peels) Bewakingscamera Balkbrug Oost Volgende Vorige vergroot 1/2 Tijdelijke woningen Balkbrug Oost met bewakingscamera's (foto: Jan Peels)

"Ik ben hier al een paar keer bedreigd en ik ben blij dat ik binnenkort ergens anders kan gaan wonen", vertelt een bewoonster van Balkbrug-Oost in Rosmalen. Een buurman vult aan: "Ze willen mijn huurcontract twee jaar verlengen, maar ik wil liever vandaag hier weg dan morgen. Er is hier al twee keer een schietpartij geweest."

De tijdelijke huizen zijn woonunits voor mensen die snel onderdak nodig hebben, bijvoorbeeld als iemand door een echtscheiding op straat komt te staan. Er wonen ook mensen die zorg nodig hebben. Daardoor woont er een verzameling mensen met allerlei achtergronden.

"Het is hier al jaren ellende."

De bewoners van de tijdelijke woningen aan de Balkbrug zijn de overlast zat. "Het is hier al jaren ellende. We hebben zelf al camera's opgehangen voor alles wat hier gebeurt. Het is gewoon niet veilig."

Als je maar even rondloopt op deze druilerige dag hoor je de verhalen van wat er de afgelopen jaren gebeurd is in het buurtje. Vertellen willen ze wel, maar liever niet met hun gezicht in beeld.

Donderdag 3 december was er weer een vechtpartij en dat was voor burgemeester Jack Mikkers reden om maandag twee bewakingscamera's in de straat te laten plaatsen. In een brief schrijft hij: "Bewoners en omwonenden hebben de afgelopen tijd verschillende klachten gemeld. Er hebben zich meerdere geweldsincidenten voorgedaan. Ook zijn er signalen die wijzen op problemen die met drugs te maken hebben. Er is sprake van aanhoudende overlast. Ik heb daarop besloten om cameratoezicht in te zetten als laatste redmiddel."

"Er worden drugs gebruikt en er hangen dealers rond sommige woningen."

Samen met woningcorporatie Zayaz wil de gemeente Den Bosch dat het weer leefbaar wordt in en rond de tijdelijke woningen, die er sinds 2016 staan. Een medewerker van Springplank073 moet zorgen voor extra beheer en toezicht. Bovendien gaat hij in kaart brengen wat er precies misgaat in de het kleine buurtje. "We hebben in Eindhoven ervaring opgedaan met dit soort problematiek en zijn door de gemeente Den Bosch gevraagd om mee te helpen de leefbaarheid weer terug te brengen", vertelt een woordvoerder van Springplank.

Volgens enkele bewoners is het wel duidelijk wat er mis is. "Er worden drugs gebruikt en er hangen dealers rond sommige woningen", weet een bewoner te vertellen. Hij weet zelfs de huizen aan te wijzen. "Ik heb zelf ook al camera's opgehangen en de politie heeft al eens beelden bij me opgevraagd toen er weer gedoe was."

"Iedereen heeft heeft het recht om ergens te wonen."

Een woordvoerster van Zayaz laat weten dat het niet eenvoudig is om mensen uit hun huis te zetten als er problemen zijn. "Iedereen heeft heeft het recht om ergens te wonen. De camera's hebben mogelijk een afschrikkende werking en als er wat gebeurd kan er worden gekeken en mogelijk ook mensen worden opgepakt. De gezamenlijke inzet is vooral om het weer leefbaar te maken.

De vrouw die bedreigd wordt, gaat die veilige situatie niet meer meemaken. Ze waarschuwt haar buurman dat hij wat lawaai kan horen omdat ze verhuisdozen aan het inpakken is. "De kleine huisjes zijn supergehorig. Als iemand twee huisjes verderop 's nachts een deur dichtdoet, zit ik rechtop in m'n bed." De camera's blijven zeker een half jaar in de straat staan.

