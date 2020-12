Lichtshow en dj's in de kerk en de pastoor vindt het prachtig: 'Het maakt me blij'

Beukende beats en een spectaculaire lichtshow. De Sint-Jan's-Onthoofdingskerk in Nuland werd voor één keer omgetoverd tot een feesttent zonder publiek. Komende zaterdag zou Nuland Verlicht plaatsvinden, maar dit jaar kunnen de lichtjesoptocht en feestavond door corona niet doorgaan. Daarom werden er in en om de kerk opnames gemaakt van optredende artiesten en een lichtshow.

Helaas gaat het feestje dit jaar niet door vanwege alle coronamaatregelen. Een domper voor de jonge organisatie. "Ja, dat is natuurlijk heel erg balen", vertelt Stef van Erp. "We wilden dit jaar juist groot uitpakken omdat het alweer de vijfde editie is." Daarom lieten ze het er niet bij zitten. "Met hulp van allerlei licht- en geluidsmensen maken we opnames van allerlei artiesten en dj's die optreden in de kerk. We brengen Nuland Verlicht op die manier bij de mensen thuis."