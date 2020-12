Explosie bij Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther, omwonenden mogen terug naar huis

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

In het centrum van Heeswijk-Dinther is maandagnacht rond vier uur een explosief ontploft bij een Poolse supermarkt aan het Plein 1969. Niemand raakte gewond, maar twintig omwonenden moesten geëvacueerd worden vanwege de enorme schade. Ze werden tot acht uur dinsdagmorgen opgevangen in de brandweerkazerne, een eindje verderop. Volgens de politie was het in hun appartement veilig genoeg.

Malini Witlox Geschreven door

Het gaat om mensen die in de appartementen boven de winkels wonen.

Een explosievenexpert van de politie heeft bekeken of er nog andere explosieven aanwezig waren. Rond kwart voor zeven werd duidelijk dat dat niet zo was.

De winkel is onderdeel van de in Nederland gevestigde Poolse supermarktketen Biedronka. De vestiging in Heeswijk-Dinther is pas sinds januari van dit jaar open.

Nog een explosie

In dezelfde nacht ging er een krachtig explosief af bij een Poolse winkel in Aalsmeer. Ook die winkel heet Biedronka, maar het is geen onderdeel van dezelfde keten als die in Heeswijk-Dinther. Bij deze explosie kwam een kat om.

Over het motief en of er ook officieel een verband bestaat tussen de twee incidenten, is nog niets bekend.

Enorme kracht

Het explosief in Heeswijk-Dinther is volgens de politie op het raam van de winkel geplakt en had een enorme kracht. Ook winkels naast de Poolse supermarkt zijn beschadigd. Dat is ook het geval bij een pizzeria en een drogist aan de overzijde. Bij een huis aan de naburige Jonker Speelmanstraat ligt op de eerste verdieping een raam eruit. De omgeving is afgezet en ligt bezaaid met glasscherven en andere brokstukken.

Na de explosie hebben deskundigen uitgezocht of de constructie van het appartementencomplex betrouwbaar genoeg is. Toen dat het geval was, kon de politie het sein op groen zetten en of konden de geëvacueerde bewoners weer naar huis.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.