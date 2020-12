Slagerij ook zwaar getroffen door explosie: 'En dat net in de kersttijd'

De schade aan de slagerij (foto: Collin Beijk). Mireille Story van de getroffen slagerij (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige vergroot 1/2 De schade aan de slagerij (foto: Collin Beijk).

Niet alleen de eigenaar van de Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther, ook de slager aan Plein 1969 zit met een enorme schadepost. Door de explosie maandagnacht rond vier uur werd ook deze zaak zwaar getroffen. De twee winkels liggen naast elkaar.

De slager is zelf te emotioneel om te reageren. Hij kan het allemaal niet bevatten wat hem en zijn collega-ondernemers is overkomen.

'Net als in een film'

Dochter Mireille Story probeert het op haar manier. "Toen ik hier aankwam, was het alsof ik in een film zat. Dit is ongelooflijk. En dat net in een periode waarin het voor ons moet gebeuren: de kersttijd. Hopelijk kunnen we snel weer open, al is het dan provisorisch en desnoods met één toonbank. Er is zoveel vernield", vertelt de slagersdochter. Ze weet ook nog te melden dat een buurvrouw bij door de explosie als het ware uit haar bed werd opgetild.

De schade voor Sylvia Kuijpers valt ogenschijnlijk mee, maar ook bij de eigenaresse van de natuurvoedingswinkel aan Plein 1969 zit de schrik er goed in. Ze vindt het heel erg wat haar buurman Shwana Rabati is overkomen.

Rabati woont in Oss. Hij werd ruw in zijn slaap gewekt door een telefoontje van de eigenaar van het pand waarin zijn winkel is gevestigd. Kuijpers maakte de klap van dichtbij mee. Gelukkig voor haar liepen alleen de spullen schade op die tegen de wand stonden die haar winkel scheidt van die van Rabati.

Hals over de kop huis uit

Een andere buurman wilde niet voor de camera of microfoon reageren, maar ook hij heeft een onrustige en onwezenlijke nacht achter de rug. Hij en de andere bewoners moesten tegen vier uur hals over kop hun woningen verlaten. Sommigen moesten ondanks de klap nog wakker gemaakt worden.

Burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Bernheze, waar Heeswijk-Dinther onder valt, is inmiddels ook komen kijken. “Ik heb een flinke ravage gezien”, twitterde ze eerder deze ochtend. "Gelukkig is er niemand gewond geraakt en konden alle bewoners van het appartementencomplex boven de winkels terug naar hun woning", zo stelde ze geruststellend vast. “Maar”, laat Moorman ook weten, ”de schrik zit er behoorlijk in. Sterkte voor iedereen.”

Ondertussen is de politie, geassisteerd door onder anderen militairen, driftig aan het uitzoeken wat er is gebeurd.

