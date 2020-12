Het uitgebrande busje (foto: Walter van Bussel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In de bossen achter Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel is maandagnacht een busje met drugsafval in vlammen opgegaan. Dit gebeurde rond drie uur. Bij de brand is een deel van het vloeibare afval in de natuur terecht gekomen.

De brandweer heeft het wrak met schuim geblust. Onderzoek moet duidelijk maken hoeveel schade er is aan de natuur.

De brandweer probeert het busje te blussen (foto: Walter van Bussel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

