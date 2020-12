Coronanieuws: eerste inenting in Verenigd Koninkrijk, geen versoepelingen met kerst

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Maandag waren er 1149 nieuwe besmettingen in Brabant, 130 meer dan zondag

Dinsdagavond is er een nieuwe persconferentie

Er komen waarschijnlijk geen versoepelingen voor de feestdagen

11.35 uur - 510 mensen bekeurd voor negeren coronamaatregelen

9.25 uur - Vakantie vieren in buitenland blijft lonken

De meeste Nederlanders willen komende zomer weer naar het buitenland om hun vakantie te vieren, mits dat kan. Spanje, Frankrijk en Duitsland zijn populaire bestemmingen, blijkt uit onderzoek. Wel wordt er door de coronacrisis langer gewacht met boeken.

8.10 uur - Eerste inenting voor 90-jarige met vaccin

In het Verenigd Koninkrijk is een 90-jarige vrouw als eerste persoon ingeënt met het nieuwe coronavaccin van Pfizer en BioTech. Een kleine zeventig ziekenhuizen in Groot-Brittannië beginnen dinsdag met vaccinaties tegen het coronavirus.

8.02 uur - Geen animo voor digitale kerstborrel

Een digitale kerstborrel met collega's, twee op de drie Nederlanders lijkt er geen zin in te hebben. Uit onderzoek van netwerksite LinkedIn blijkt de 'Zoom-moeheid' door het vele videobellen te zijn toegeslagen. Wel zegt 56 procent van de ondervraagden het belangrijk te vinden om aan het eind van het jaar informeel collega's te zien en te spreken.

08.00 uur - Blikken Noordzeewater voor eigen nieuwjaarsduik thuis

De traditionele nieuwjaarsduik op 1 januari in Scheveningen gaat niet door. Vanwege corona vindt de organisatie het onverantwoord mensen op het strand bij elkaar te laten komen voor een duik in de zee. Er is wel een alternatief bedacht. Mensen kunnen twee blikken Noordzeewater bestellen, waarmee ze op 1 januari om 12.00 uur coronaproof een eigen 'nieuwjaarsduik' kunnen nemen. Ook in Brabant gaan de nieuwjaarsduiken niet door.

6.00 uur - Ruim een derde zorgprofessionals wil geen inenting coronavaccin

33 procent van de zorgverleners geeft aan zich niet te willen laten inenten tegen het coronavirus zodra dat kan. Dat blijkt uit een peiling onder leden van beroepsorganisatie NU91. 36 procent van de zorgprofessionals wil zich wel laten vaccineren, een bijna even grote groep weet het nog niet. De groep die twijfelt over een prik, vindt dat er nog teveel onduidelijk is over het vaccin, stelt NU91. Zo zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van het vaccin op lange termijn en de snelheid waarmee de vaccins zijn geproduceerd.

5.00 uur - Geen versoepelingen met kerst verwacht

Het kabinet gaat dinsdag geen versoepelingen van de coronamaatregelen rond de kerst aankondigen, zo is de verwachting. "We kunnen allemaal zien dat de cijfers oplopen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de maatregelen niet versoepeld worden", zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen na afloop van het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters in het beraad werden maandagavond bijgepraat door de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Veiligheid).

4.59 uur - Steeds meer kinderen zitten thuis door schoolsluitingen

Steeds meer kinderen zitten thuis door schoolsluitingen, blijkt uit cijfers van VN-organisatie UNESCO. Eén op de vijf kinderen wereldwijd kan vanaf 1 december niet naar school, doordat scholen dichtgaan als coronamaatregel.

4.30 uur - 1149 nieuwe besmettingen in Brabant

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 1149 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 130 meer dan zondag. Toen stond de teller nog op 1019 (gecorrigeerd) besmettingen in Brabant. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

3.30 uur - Dinsdag persconferentie

Dinsdagavond is er weer een persconferentie over de ontwikkelingen van het coronavirus. Vrijwel zeker worden er geen versoepelingen voor rond de feestdagen aangekondigd, nu het aantal besmettingen al weer een paar dagen stijgt. Maandag werden er 7134 nieuwe coronagevallen gemeld. Vermoedelijk wordt er wel iets bekendgemaakt over het aantal gasten dat mensen thuis mogen ontvangen tijdens de feestdagen. Er zal geen verlenging van de kerstvakantie voor scholen worden aangekondigd.

02.30 uur - Vrees voor vertraging vaccinaties

Ons land gaat vertraging oplopen bij het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus, zo wordt gevreesd. Nederland richt zich in eerste instantie op zorginstellingen en huisartsen, terwijl in Duitsland al grote vaccinatiecentra uit de grond worden gestampt. De verwachting is dat we pas in de zomer massaal gaan inenten.

