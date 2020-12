Coronanieuws: 'Voor kerst nieuwe maatregelen als besmettingen blijven oplopen', waarschuwt Rutte

Rutte tijdens de persconferentie dinsdag. vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Ron Vorstermans Geschreven door

De hoofdpunten:

Afgelopen week nam het aantal coronabesmettingen met 43.103 toe, een zorgwekkende stijging.

Rutte zei dinsdagavond tijdens de persconferentie dat er geen snelle versoepeling zal volgen van de maatregelen.

Rutte sluit niet uit dat er nog voor kerst strengere maatregelen zullen volgen.

Minister De Jonge zei dinsdagavond dat er begin januari wordt begonnen met vaccineren 'als het meezit'.

De Jonge: half miljoen minder vaccins Pfizer dan verwacht voor eerste levering.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

23.00

Dit liveblog is afgesloten.

21.30 - Kabinet trekt 58,5 miljoen uit tegen eenzaamheid jongeren

Het kabinet komt met 58,5 miljoen euro om eenzaamheid bij jongeren en jongvolwassenen tijdens de coronacrisis tegen te gaan. Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend na de persconferentie over corona, waarin premier Mark Rutte al zei dat hiervoor geld zou komen.

Volgens het kabinet kunnen jongeren nu veel minder dan eerder, terwijl zij zelf doorgaans niet behoren tot risicogroepen die meer bescherming nodig hebben. Eenzaamheid, angst en depressies nemen daardoor toe onder hen.

Van het geld kunnen gemeenten activiteiten organiseren, zoals sporttoernooien, creatieve workshops of online gamesessies. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke coaching en het versterken van mentale weerbaarheid. Alles moet wel binnen de huidige coronaregels passen.

De activiteiten kunnen al in de kerstvakantie starten, aldus het ministerie. Het pakket geldt voor iedereen tot 27 jaar. Specifiek is er aandacht voor kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld in achterstandswijken.

20.30 - Schouten: geen nertsen meer op bedrijven in Nederland

Eerder deze week zijn de laatste overgebleven nertsen op bedrijven in Nederland gedood. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten gezegd in de Tweede Kamer. Al eerder was bekend dat de nertsenhouderij nog dit jaar tot een einde zou komen.

Het verbod op het fokken van nertsen is jaren naar voren gehaald omdat de dieren besmet kunnen worden met het coronavirus. De angst is dat het virus onder nertsen blijft bestaan, ook als er voor mensen bijvoorbeeld een vaccin is gevonden. Nertsen worden normaal gesproken aan het einde van het jaar afgemaakt voor hun vacht. Die 'pelsperiode' is nu afgelopen, dus alle nertsen, ook op gezonde bedrijven, zijn gedood.

20.25 - 'Denk aan mantelzorgers bij stappenplan coronavaccinatie

Bij het stappenplan voor het inenten van mensen met het coronavaccin, moet ook aan mantelzorgers worden gedacht. Dat stelt seniorenorganisatie KBO-PCOB naar aanleiding van de persconferentie dinsdagavond. Daarin werd bekend dat het vaccin van Pfizer, dat als eerst in aantocht lijkt, eerst aan personeel van verzorgingstehuizen wordt gegeven en daarna aan ouderen.

"Dit lijkt een logische beslissing. Wil je goed voor iemand kunnen zorgen, dan moet je ook goed voor de verzorgende zorgen. Maar neem dan ook de mantelzorgers in dit verhaal mee, die zitten in eenzelfde soort schuitje", stelt Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB.

20.12 - De persconferentie is afgelopen.

Kijk de gehele persconferentie hier terug.

20.00 - Vaccinaties: minder dan verwacht, zorgmedewerkers verpleeghuizen eerst gevaccineerd

Nederland krijgt naar verwachting in de eerste week van januari 507.000 doses van het vaccin van Pfizer. Dat is veel minder dan de één miljoen doses waar het kabinet eerder van was uitgegaan. Het kabinet moet 'wendbaar zijn in de uitvoering' van de vaccinatie, zei De Jonge. 'Zo vroeg mogelijk in januari' wordt dan begonnen met vaccineren. Als eerste worden de zorgmedewerkers van verpleeghuizen ingeënt.

Daarna volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Hiervoor worden ongeveer dertig centrale priklocaties ingericht. Die gaat de GGD verspreid over het land inrichten. Er wordt ook zo snel mogelijk begonnen met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij krijgen een ander vaccin, namelijk van het bedrijf Moderna.

19.50 - 'Avondklok staat niet bovenaan het lijstje'

Mogelijk komen er nog voor de kerst strengere maatregelen als de coronacijfers blijven stijgen, maar welke strengere regels er mogelijk komen, kan Rutte nog niet zeggen. Een avondklok staat niet 'bovenaan het lijstje', maar hij wil niet 'voor die keuze komen te staan'. Dat bedoelt hij naar eigen zeggen niet als dreigement, maar hij kan niets uitsluiten als de trend niet ombuigt.

19.40 - Kijk hier de samenvatting van de persconferentie

Wachten op privacy instellingen...

19.30 - Kabinet wilde eerder versoepelen

Eerder dacht het kabinet er nog aan deze dinsdag versoepelingen aan te kunnen kondigen. "Maar het gaat echt niet goed", zegt Rutte. Het aantal ic-besmettingen zit op het dubbele van wat er nodig was voor versoepelingen. Ook stijgt het aantal besmettingen.

Volgens Rutte staan we nu op 'een tweesprong': óf de cijfers gaan de goede kant op, waardoor mogelijk vanaf half januari wel het benodigde aantal ic-opnames wordt bereikt, óf de cijfers stijgen en er komen strengere maatregelen. Om het de goede kant op te buigen kan men de kerstperiode benutten door thuis te blijven en zich aan de regels te houden.

19.24 - Leeftijdsgrens voor sporten in teamverband mogelijk opgehoogd

Het kabinet gaat het Outbreak Management Team (OMT) vragen of de leeftijdsgrens voor sporten in teamverband opgehoogd kan worden van 18 naar 27 jaar. Momenteel mogen alleen sporters tot 18 jaar in groepsverband trainen, daarboven geldt een maximale groepsgrootte van vier personen. "We gaan het OMT vragen of we dat in de loop van januari kunnen oprekken naar 27 jaar", zei premier Rutte.

Alle sportcompetities in Nederland liggen al bijna twee maanden stil. Alleen topsporters en de betaaldvoetbalclubs mogen 'normaal' trainen en wedstrijden spelen. Voor de amateursporters geldt dat iedereen tot 18 jaar in groepsverband mag trainen en onderlinge partijtjes mag spelen. Heel wat Nederlandse sportbonden hebben de afgelopen weken gepleit voor verruiming van de mogelijkheden om te sporten.

19.19 - Proeven in januari voor cultuur en sport

Er komt in januari een proef met theatervoorstellingen voor meer publiek, zegt premier Mark Rutte. Ook wordt er gekeken naar het toelaten van grotere groepen supporters bij lokale voetbalwedstrijden. Uit het experiment moet blijken wat ervoor nodig is dit soort gebeurtenissen door te laten gaan, of er meer kan als er getest wordt en wat in de praktijk haalbaar en verantwoord is, aldus de premier.

Verder komt er extra geld voor jongeren 'met een plan' voor speciale activiteiten, zoals een theatervoorstelling of het maken van een film. "Ook gaat het OMT onderzoeken of de leeftijdsgrens bij trainingen voor teamsporten opgerekt kan worden naar 27 jaar. Nu is dat 18 jaar."

19.13 - 'Houd afstand met kerst'

Een deel van de mensen die besmet is blijft niet thuis bij klachten, zegt minister De Jonge. "Dus als je samen kerst viert, houdt voldoende afstand. Ook als je je niet ziek voelt, kun je mensen besmetten. Laat onze feestdagen geen feestdagen voor het virus worden. Die besmettingsgraad moet omlaag."

19.11 - De Jonge: half miljoen minder vaccins Pfizer dan verwacht voor eerste levering

We staan aan de vooravond van een nieuwe fase in de crisis, de vaccinatiefase, zegt De Jonge. “We kiezen ervoor eerst zorgverleners te vaccineren en de mensen die gevaar lopen”, aldus De Jonge. “We zijn er nog niet, maar we zijn hier al heel lang mee bezig. We zetten alles op alles om in januari te beginnen met vaccineren. En dat is fantastisch. Een diepe buiging voor de wetenschap.”

Wel zullen er minder vaccins zijn voor de eerste levering dan aanvankelijk werd verwacht.

19.07 - Kabinet wil activiteiten voor jongeren

Er komt ook een plan voor speciale activiteiten voor jongeren die het lastig hebben door de maatregelen. "Denk aan een filmavond." Rutte wil daarnaast strak gecontroleerde proefprojecten in januari in de cultuursector. Daarover meer over een paar minuten.

19.03 - Vooral in de horeca wordt veel pijn geleden, aldus Rutte

Morgen volgen nieuwe details over het steunpakket. "Sowieso is het een goed idee uw kerstdiner af te halen bij uw favoriete restaurant", aldus Rutte. Toch volgen er geen concrete versoepelingen. "Daarvoor zijn de cijfers nu nog te hoog", stelt de minister-president. "Dat zou onverantwoordelijk zijn."

19.00 - De persconferentie van het kabinet is begonnen

Volgens Rutte 'gaat het echt niet goed' en 'staan we op een tweesprong'. Hij roept nadrukkelijk op om de maatregelen na te leven. Rutte sluit niet uit dat er nog voor kerst strengere maatregelen zullen volgen als het zo doorgaat. "We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn", aldus de minister-president.

18.40 - Kijk straks naar de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven dinsdagavond om zeven uur een persconferentie over de ontwikkelingen rond het coronavirus. De persconferentie is live op Omroep Brabant, op tv en online, te volgen. Vrijwel zeker worden er geen versoepelingen voor rond de feestdagen aangekondigd, want het aantal besmettingen stijgt al een paar dagen weer.

18.30 - Grote meerderheid artsen wil zich vaccineren tegen corona

Veruit de meeste Nederlandse artsen zijn van plan zich te laten vaccineren tegen het coronavirus zodra dat kan. Van de 1191 artsen die meededen aan een peiling van artsenfederatie KNMG zegt twee derde zich zeker te laten vaccineren, 22 procent zegt dit waarschijnlijk te zullen doen. De meesten voeren aan dat ze hun patiënten en zichzelf willen beschermen tegen het virus.

Een kleine groep twijfelt nog: 5 procent weet het niet en 4 procent neigt naar niet vaccineren. Van de ondervraagden zegt 2 procent zeker geen vaccinatie te willen. De peiling is de afgelopen dagen uitgevoerd onder een artsenpanel van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

18.00 - Veel mensen twijfelen nog over coronavaccinatie

Veel mensen hebben nog niet besloten of ze zich gaan laten vaccineren tegen het coronavirus als de vaccins beschikbaar komen. Van de 40.000 mensen die meedoen aan een groot onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en Lifelines, zegt 41 procent 'ja' op de vraag of zij zich willen laten vaccineren. Een kleine minderheid van 11 procent zegt "nee".

Bijna de helft van de ondervraagden is er nog niet over uit. "Misschien", zegt 32 procent. De overige 16 procent vinkte het antwoord 'weet ik nog niet' aan. De overheid zet erop in dat zoveel mogelijk mensen zich wel laten vaccineren. Hoe meer mensen dat doen, des te effectiever kan de verspreiding van het coronavirus immers de kop in worden gedrukt.

17.15 - Zorg dubt nog over omgang met werknemers die vaccinatie weigeren

Het is nog onbekend of zorgmedewerkers in de ouderenzorg die weigeren zich te laten inenten straks verplicht worden om dit te melden aan bewoners. "We moeten uitzoeken hoe we daar precies mee omgaan. Maar het moet wel geregeld worden", zegt een woordvoerder van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg.

"Je bent natuurlijk niet verplicht je te laten vaccineren. Als er mensen zijn die besluiten zich niet te laten vaccineren dan moeten we kijken hoe we dat gaan oplossen", aldus de zegsman. Volgens hem moet nog uitgezocht wat wettelijk kan en mag op het gebied van registreren. Hij wijst onder meer op de privacywetgeving.

"Maar we gaan alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich wel laten vaccineren, op basis van goede en volledige informatie. Dat is hartstikke belangrijk om de continuïteit van zorg te kunnen blijven garanderen", aldus de ActiZ-woordvoerder. Uit een peiling onder zon 3300 leden van NU'91 blijkt dat slechts een derde van de zorgprofessionals van plan is zich te laten vaccineren. Bijna evenveel mensen weten het nog niet.

17.00 - De Jonge verwacht dat houding zorgpersoneel over vaccin verandert

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwacht dat de houding van het zorgpersoneel over vaccineren tegen het coronavirus zal veranderen zodra eenmaal is begonnen met inenten. Hij reageerde op een peiling van beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU91 waaruit naar voren kwam dat slecht 36 procent van de zorgprofessionals zich wil laten inenten.

Voor de coronaminister is het lage percentage wel een reden tot zorg. "Dat is inderdaad weinig, maar we zijn ook nog niet zover." Het kabinet zal het belang van vaccineren volgens hem duidelijk moeten maken. "Het is een ook kwestie van goed informeren." Hij wijst erop dat je vaccineren niet voor jezelf doet, maar juist voor anderen. Hij herhaalde niets te zien in een vaccinatieplicht.

16.09 - De tweede coronagolf maakt een stevige comeback

Nadat het aantal positieve tests de voorbije weken slechts mondjesmaat daalde, is dat nu in Brabant in één week tijd met ruim 30 procent gestegen. Het RIVM noemt die stijging 'zorgwekkend'.

Provinciaal en nationaal is in de weekcijfers van het RIVM een flinke toename zichtbaar. Zo steeg het aantal besmettingen in Brabant de afgelopen week van 5304 naar 6915. In Nederland liep dat aantal op van 33.949 naar 43.103, een stijging van 27 procent. Hiermee is een trendbreuk een feit na weken met dalende cijfers.

15.56 - RIVM: Voor wie de eerste prikken zijn, hangt af van het vaccin

Wie als eerste wordt ingeënt tegen Covid-19, hangt af van welk vaccin als eerste beschikbaar is en hoe en bij wie je dat het doelmatigst kunt toepassen. Dat zegt het RIVM. Het vaccin van Pfizer, dat als eerste in aantocht lijkt, moet bij -80 graden Celsius worden opgeslagen en dat zou het beste kunnen in grote hallen waar je de benodigde faciliteiten kwijt kunt.

Het zou in dat geval handiger zijn om daar dan eerst grote groepen zorgpersoneel naartoe te laten komen, zo is de overweging bij het RIVM. Die zouden dan toch voorrang krijgen op de ouderen en kwetsbaren die nu als eerste kandidaten voor een prik worden genoemd.

15.15 uur - Aantal coronabesmettingen in Brabant stijgt iets minder hard

In onze provincie zijn dinsdag 1077 nieuwe besmettingen geconstateerd. Maandag waren dat er nog 1146. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Wachten op privacy instellingen...



15.00 uur - Toename coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten dinsdag toegenomen met 42. Dat zijn er 21 meer dan maandag. In totaal liggen er nu 319 mensen met het virus in het ziekenhuis, 2 minder dan de dag ervoor. Zes mensen overleden dinsdag, drie meer dan de dag ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Netwerk Acute Zorg Brabant.

14.45 uur - Aantal patiënten in ziekenhuizen stijgt tot 1700

In de ziekenhuizen liggen dinsdag 1700 patiënten met COVID. Dat is een stijging voor de derde dag op rij. Maandag ging het om 1660 coronapatiënten.

14.22 uur - Ruim 43.000 nieuwe coronabesmettingen in week tijd

Afgelopen week zijn er 43.103 nieuwe meldingen van coronagevallen bij gekomen. Het is een zorgwekkende stijging van 27 procent, zo meldt het RIVM. De week daarvoor waren dat er 33.949. Afgelopen week stierven er 338 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, de week daarvoor ging het om 406 slachtoffers. Het aantal positieve tests nam in elke regio toe. 1229 patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen, tegen 1007 de week ervoor. Het aantal meldingen op de Intensive Care nam iets af, van 183 naar 179.

13.54 uur - Coronavaccin Pfizer voldoende veilig en effectief

Het coronavaccin van farmaceut Pfizer en biotechnoloog BioNTech voldoet aan de eisen van veiligheid en effectiviteit van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA. Dat blijkt uit een analyse in de testresultaten. Later deze week beslist de FDA of het vaccin in de Verenigde Staten gebruikt mag worden.

13.49 uur - Chinees vaccin 97 procent effectief

Het coronavaccin van het Chinese bedrijf Sinovac is 97 procent effectief, blijkt uit voorlopige tests van het Indonesische farmabedrijf Bio Farma. Dat is de hoogste effectiviteit van alle vaccins die tot nu toe zijn ontwikkeld.

13.40 uur - 'Opening horeca leidt tot minder besmettingen'

De opening van restaurants zal het aantal besmettingen met corona eerder doen dalen dan stijgen. Dat staat in een analyse van de coronacijfers van het RIVM. De analyse wordt dinsdag ingebracht in de kabinetsvergadering over de aanpak van corona.

Het reproductiegetal (de R-waarde, het gemiddelde aantal mensen dat wordt besmet door iemand met corona) was op 14 oktober, toen er meerdere horecamaatregelen werden genomen, 1.08. Na die maatregelen daalde de R-waarde tot 0.82. Maar op 13 november blijkt de R-waarde te zijn gestegen naar 1.04. De analyse stelt verder dat thuisbezoek van familie, vrienden en kennissen momenteel een belangrijke besmettingsbron is.

12.40 uur - Leeuwen in dierentuin besmet met coronavirus

Vier leeuwen in de dierentuin van Barcelona hebben het coronavirus opgelopen. Het is pas de tweede keer dat grote katachtigen positief zijn getest op het virus. De dieren hadden lichte symptomen. Twee medewerkers bleken eveneens besmet.

12.21 uur - Politie schrijft weer minder coronaboetes uit

De politie deelde afgelopen week minder boetes uit voor het niet naleven van coronaregels. In totaal werden vorige week 510 coronabekeuringen uitgeschreven door de politie, tegen 608 een week eerder. Agenten gaven 362 waarschuwingen omdat mensen zich niet aan de coronaregels hielden. Het aantal afgegeven boetes en waarschuwingen is nu al drie weken aan het dalen. In 65 gevallen werden mensen vorige week beboet voor het niet dragen van een mondkapje. Agenten beëindigden 32 illegale feestjes. In de weken daarvoor waren dat er telkens ongeveer 50.

12.20 uur - Halsema roept kabinet op: steun ook startende ondernemers

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam roept het kabinet dringend op ook startende ondernemers te compenseren. Ze doelt daarbij op bedrijven die geen aanspraak maken op de financiële regeling van de overheid, omdat ze na 1 maart zijn begonnen. Halsema noemt als voorbeeld de Spijkerbar in de Amsterdamse Kerkstraat. De Spijkerbar heeft zich nu demonstratief omgedoopt tot Ikea. De eigenaar van het café vindt het niet eerlijk dat daar wel mensen welkom zijn en niet in de horeca.

11.35 uur - 510 mensen bekeurd voor negeren coronamaatregelen

Wachten op privacy instellingen...

9.25 uur - Vakantie vieren in buitenland blijft lonken

De meeste Nederlanders willen komende zomer weer naar het buitenland om hun vakantie te vieren, mits dat kan. Spanje, Frankrijk en Duitsland zijn populaire bestemmingen, blijkt uit onderzoek. Wel wordt er door de coronacrisis langer gewacht met boeken.

8.10 uur - Eerste inenting voor 90-jarige met vaccin

In het Verenigd Koninkrijk is een 90-jarige vrouw als eerste ingeënt met het nieuwe coronavaccin van Pfizer en BioTech. Een kleine zeventig ziekenhuizen in Groot-Brittannië beginnen dinsdag met vaccinaties tegen het coronavirus.

8.02 uur - Geen animo voor digitale kerstborrel

Een digitale kerstborrel met collega's, twee op de drie Nederlanders lijken er geen zin in te hebben. Uit onderzoek van netwerksite LinkedIn blijkt de 'Zoom-moeheid' door het vele videobellen te zijn toegeslagen. Wel zegt 56 procent van de ondervraagden het belangrijk te vinden om aan het eind van het jaar informeel collega's te zien en te spreken.

08.00 uur - Blikken Noordzeewater voor eigen nieuwjaarsduik thuis

De traditionele nieuwjaarsduik op 1 januari in Scheveningen gaat niet door. Vanwege corona vindt de organisatie het onverantwoord mensen op het strand bij elkaar te laten komen voor een duik in de zee. Er is wel een alternatief bedacht. Mensen kunnen twee blikken Noordzeewater bestellen, waarmee ze op 1 januari om 12.00 uur coronaproof een eigen 'nieuwjaarsduik' kunnen nemen. Ook in Brabant gaan de nieuwjaarsduiken niet door.

Wachten op privacy instellingen...

6.00 uur - Ruim een derde zorgprofessionals wil geen inenting coronavaccin

33 procent van de zorgverleners geeft aan zich niet te willen laten inenten tegen het coronavirus zodra dat kan. Dat blijkt uit een peiling onder leden van beroepsorganisatie NU91. 36 procent van de zorgprofessionals wil zich wel laten vaccineren, een bijna even grote groep weet het nog niet.

De groep die twijfelt over een prik, vindt dat er nog teveel onduidelijk is over het vaccin, stelt NU91. Zo zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van het vaccin op lange termijn en de snelheid waarmee de vaccins zijn geproduceerd.

5.00 uur - Geen versoepelingen met kerst verwacht

Het kabinet gaat dinsdag geen versoepelingen van de coronamaatregelen rond de kerst aankondigen, zo is de verwachting. "We kunnen allemaal zien dat de cijfers oplopen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de maatregelen niet versoepeld worden", zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen na afloop van het Veiligheidsberaad.

De 25 burgemeesters in het beraad werden maandagavond bijgepraat door de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Veiligheid).

4.59 uur - Steeds meer kinderen zitten thuis door schoolsluitingen

Steeds meer kinderen zitten thuis door schoolsluitingen, blijkt uit cijfers van VN-organisatie UNESCO. Eén op de vijf kinderen wereldwijd kan vanaf 1 december niet naar school, doordat scholen dichtgaan als coronamaatregel.

4.30 uur - 1149 nieuwe besmettingen in Brabant

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 1149 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 130 meer dan zondag. Toen stond de teller nog op 1019 (gecorrigeerd) besmettingen in Brabant. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Wachten op privacy instellingen...

3.30 uur - Dinsdag persconferentie

Dinsdagavond is er weer een persconferentie over de ontwikkelingen van het coronavirus. Vrijwel zeker worden er geen versoepelingen voor rond de feestdagen aangekondigd, nu het aantal besmettingen al weer een paar dagen stijgt.

Maandag werden er 7134 nieuwe coronagevallen gemeld. Vermoedelijk wordt er wel iets bekendgemaakt over het aantal gasten dat mensen thuis mogen ontvangen tijdens de feestdagen. Er zal geen verlenging van de kerstvakantie voor scholen worden aangekondigd.

02.30 uur - Vrees voor vertraging vaccinaties

Ons land gaat vertraging oplopen bij het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus, zo wordt gevreesd. Nederland richt zich in eerste instantie op zorginstellingen en huisartsen, terwijl in Duitsland al grote vaccinatiecentra uit de grond worden gestampt. De verwachting is dat we pas in de zomer massaal gaan inenten.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.