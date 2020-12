Grote drugsafvaldumping in Loonse en Drunense Duinen

Foto: Luc Roosen/Twitter vergroot

In een bosgebied bij de Loonse en Drunense Duinen is dinsdagochtend vroeg een grote drugsafvaldumping ontdekt. In het natuurgebied aan de Waalwijksebaan bij Loon op Zand werden verschillende blauwe vaten met drugsafval gevonden, ruim vijftien in totaal.

Een fietser ontdekte rond vijf uur dinsdagmorgen twee vaten op het fietspad, de rest lag in het bos. In totaal lagen er vijftien vaten, waaronder grote 200-litervaten en een 1000-litervat.

Weeïge geur

De chemicaliën waren nauwelijks weggelekt, omdat de meeste vaten goed dichtzaten. Wel hing er een weeïge geur. Ook werden er een ventilator en afvoerslangen in het bosperceel gevonden.

De daders zijn via de Waalwijksebaan een paar honderd meter het bos in gereden. De politie doet onderzoek naar de dumping. Het fietspad was daarom enige tijd afgesloten.

Volgens boswachter Luc Roosen van Natuurmonumenten is het de laatste paar jaar rustig als het om drugsdumpingen in het natuurgebied gaat. "We zien wel dat er regelmatig afval wordt achtergelaten, plus hennepresten. Maar dit soort chemisch drugsafval zien we minder vaak", aldus Roosen.

