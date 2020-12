Dronken mannen 'voetballen met hoofd van agent', tot twee jaar celstraf geëist

Justitie eist 20 tot 24 maanden celstraf tegen drie mannen uit Halsteren en Papendrecht omdat ze politieagent Tijs in Bergen op Zoom in elkaar hebben getrapt. Ze worden beschuldigd van poging tot doodslag. "Het leek alsof ze met het hoofd van de agent aan het voetballen waren", zegt de officier van justitie. Tegen een vierde verdachte wordt alleen een taakstraf geëist.

Op zondag 26 juli ging het mis voor café 't Slik in Bergen op Zoom mis. Volgens het Openbaar Ministerie viel een groepje dronken mannen voorbijgangers lastig en waren ze uit op ruzie. Ze kregen ruzie met een andere groep. "Het ging over onzin", zegt een van de mannen.

'Weet niks meer' De verdachten waren al een paar uurtjes in de stad. "Ik had heel veel gedronken, zoveel dat ik niks meer van die avond weet", zegt een van de verdachten van Halsteren. De anderen zeggen dat ze zo'n tien biertjes gedronken hebben.

De zware mishandeling heeft een enorme impact gehad op het leven van Tijs en zijn familie. Wat hem het meeste pijn doet is dat de verdachten geen verantwoordelijkheid nemen. "Ze ze zetten mij juist als aanstichter neer. Jullie zijn geen slachtoffers. Eén verkeerde trap tegen mijn hoofd en het had heel anders kunnen aflopen."

'Nooit meer de oude'

Tijs heeft maanden last gehad van lichamelijk letsel. Dat is inmiddels hersteld. "Maar mentaal word ik misschien nooit meer de oude." Over zijn toekomst als agent: "Wij horen naar voren te stappen waar niemand anders dat doet. Maar dit voorval heeft zoveel gekost dat ik niet weet of ik dat ooit nog zal doen."