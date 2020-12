Wonen in een klimaatneutraal huis, maar liever geen zonnepark in de achtertuin

Willem, Erik en Maarten op de plek waar de zonneweide moet komen (foto: Alice van der Plas). vergroot

Een stuk of 40 zonnepanelen op het dak. Driedubbel glas. Dubbele isolatie en warmtepompen. Erik, Willem en Maarten uit Stiphout hebben het afgelopen jaar hun droomhuis gebouwd. Een gasloze woning die bijna klimaatneutraal is, gelegen in een eveneens klimaatneutrale wijk. Toch zien ze niets in de aanleg van een zonnepark bij hun wijk.

Ze genieten er van de natuur en het groen aan de rand van het dorp. “Mensen wandelen, fietsen, paardrijden hier met plezier. Er komen grootouders met hun kleinkinderen”, zegt Erik.

En dus waren ze onaangenaam verrast toen ze de plannen zagen voor een flinke zonneweide vol zonnepanelen in het groene gebied recht voor hun woningen. Uitzicht op hekwerken en zonnepanelen, vrezen ze, in plaats van fris groen gras.

'Rauw op het dak'

Duurzame energie gaat Erik Aarts, Willem Boetzkes en Maarten Bloks aan het hart. Ze wonen niet voor niets in een bijna-klimaatneutrale woning. Maar ze voelen zich toch 'gepiepeld' door de komst van de zonneweide.

“Het is ons echt rauw op het dak gevallen", zegt Erik. Liever zien ze een zonnepark dat niet zo dicht bij een woonwijk ligt. “Ga bouwen op een plek waar je niet zoveel weerstand krijgt”, zegt Maarten.

Impressie van het nieuwe zonnepark (Afbeelding: Solarcentury) vergroot

Het park wordt gebouwd door het bedrijf Solarcentury uit Den Bosch. Jeroen van Mensvoort van het bedrijf vindt het park juist uniek. Een groen zonnepark zoals die in Stiphout wordt gepland, staat er volgens hem nog niet in Nederland. “En weerstand heb je altijd.”

Om de zonneweide komen groene stroken van 25 meter met grazende schapen. Ook komt er een talud rond de zonnepanelen om ze aan het zicht te onttrekken.

“De bomen en de paden blijven gewoon”, zegt Van Mensvoort. Volgens hem is er geen sprake van lelijke hekwerken en zonnepanelen vol in het zicht. “Die zonneparken zijn een voorbeeld van hoe het juist niet moet.”

Bij de wijk ligt al een zonneweide, bewonereide, bewoners zijn bang voor dit uitzicht (Foto: Alice van der Plas) vergroot

De zonnepanelen zijn samen goed voor 13 hectare in het gebied. Daarnaast wordt 9 hectare gebruikt om het park in het landschap te passen. De zonneweide wordt gebouwd op een voormalige vuilstort van Helmond.

“Dit is een gebied waar je anders niets mee mag doen, omdat het ernstig vervuild is”, zegt Van Mensvoort. Een zonnepark is een populaire manier om van een voormalige vuilstort toch iets nuttigs te maken. Zo staat er in Budel ook een enorm zonnepark van Solarcentury op de voormalige vuilstort van de zinkfabriek.

'Het past hier niet'

Maar Erik , Willem en Maarten zien het groen nu juist als recreatiegebied. “Het is een groene uitloop voor de wijk”, zegt Willem. “Het past hier gewoon niet en er is geen draagvlak van de bewoners. Zo is de vergunning deze week ingetrokken op verzoek van de wethouder omdat er onvoldoende aandacht is besteed aan het draagvlak onder omwonenden.”

De groene rand van de Stiphoutse wijk (Foto: Alice van der Plas) vergroot

“De energietransitie moet van onderaf komen”, zegt Willem. “Ik vind het heel vreemd dat enorme zonneparken die energietransitie erdoorheen moeten duwen.”

Volgens Maarten Bloks gaat het om ‘cowboys’ die vooral veel geld willen verdienen en geen tijd nemen voor de belangen van de omwonenden.

'Bewoners kunnen profiteren'

Maar volgens Solarcentury kunnen omwonenden op allerlei manieren profiteren van het zonnepark. “Zo kunnen ze eigenaar worden, want we staan ervoor open om parken geheel of gedeeltelijk te verkopen. Ook kunnen bewoners meedenken over beplanting bijvoorbeeld. En een deel van de opbrengst van het park kan in een fonds om de buurt verbeteren.”

Volgens Jeroen van Mensvoort klopt het dat veel zonnebedrijven cowboys zijn. “Maar die zouden nooit op een vuilnisstort bouwen. De grond is onstabiel en kan inklinken. Dat kost een hoop extra.”

Het bedrijf wil over een kleine twee jaar met de bouw beginnen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.