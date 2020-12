Loek van Wely stapt uit Forum in Eerste Kamer, maar (nog) niet in Provinciale Staten

Loek van Wely (foto: ANP). vergroot

Loek van Wely scheidt zich af van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer, maar hij blijft voorlopig wel voor die partij in Provinciale Staten zitten. "In Brabant verandert er niks", laat de bekende schaker desgevraagd weten aan Omroep Brabant. Het besluit van Van Wely kan gevolgen hebben voor de Brabantse coalitie.

Vrijdag bracht de Brabantse fractie van Forum voor Democratie een verklaring naar buiten na het geharrewar over de de positie van Thierry Baudet. Ze gaat goed overleggen over de uitslag van het interne referendum. Driekwart van de Forum-leden stemde voor Baudet als partijleider.

Brabantse coalitie onder druk

De Brabantse Forum-afdeling geeft aan ze de coalitie met VVD, CDA en Lokaal Brabant graag wil voortzetten. Voor het einde van de week komt ze met meer informatie hierover.

Fractie-Van Pareren

Senator Loek van Wely uit Oss liet dinsdag weten dat hij zich in de Eerste Kamer aansluit bij de fractie-Van Pareren. Die bestaat sinds eind vorige maand en bestaat nu uit zes voormalige Forum-senatoren. Zij zijn het niet eens met boegbeeld Thierry Baudet. Hij neemt volgens hen onvoldoende afstand van racistische en neonazistische geluiden binnen de jongerenafdeling van Forum.

De Forum-fractie bestond eerst uit twaalf zetels. Inmiddels heeft de partij nog maar drie vertegenwoordigers in de Eerste Kamer.

