Forum voor Democratie in Brabant staat in chaos om Thierry Baudet voor grote uitdaging

Weet Forum voor Democratie in Brabant de rijen gesloten te houden of leidt het vertrek van landelijk kopstuk Thierry Baudet ook tot een scheuring bij de verrassende nummer twee van de Statenverkiezingen van vorig jaar? Bestuurskundige Julien van Ostaaijen durft geen voorspelling te doen, maar zeker is dat de landelijke discussie niet aan de provinciale fractie voorbij gaat.

De docent aan de Tilburg University zou het wel een ‘knap staaltje van leiderschap’ vinden wanneer het Brabantse Forum overeind blijft. “Daarnaast is het ook nog zo dat provinciale fracties van bij voorbeeld Forum voor Democratie zelfstandig functioneren en eigen beslissingen mogen nemen.”

Aangetrokken tot leider

Van Ostaaijen heeft onderzoek gedaan naar hoe lokale partijen in ons land zich tussen 2002 en 2019 hebben gemanifesteerd. Hieruit bleek onder meer dat mensen die zich hierbij aansluiten vaak gegrepen worden door de leider van een partij. Dit lijkt ook te gelden voor Forum voor Democratie waar Baudet uitgroeide tot de snel rijzende ster aan het politieke firmament.

De organisatiegraad van nieuwe (lokale) partijen is in de regel echter wat minder goed, vertelt Van Ostaaijen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, zoals in het verleden met de Lijst Pim Fortuyn, weet hij zich te herinneren.

Coalitie overeind houden

In Brabant speelt bovendien een andere factor mee. Forum voor Democratie zit sinds vorig jaar in het college van Gedeputeerde Staten. Het zou, zo schat Van Ostaaijen in, de fractie wellicht een lief ding waard zijn wanneer de coalitie, waarvan Forum dus deel uit maakt, ‘gewoon’ haar werk kan blijven doen. “Dat kan een rol spelen, maar misschien steunt de partij intern op een stevigere organisatie. Daar wil ik niet over speculeren.”

Dat wil echter niet zeggen dat de landelijke discussie aan het Brabantse Forum voorbij zal gaan. En dat die ook in onze provincie de stembusuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, volgend jaar maart, gaat beïnvloeden. Van Ostaaijen kan zich hierbij wat voorstellen. Elders in het land hebben diverse leden Forum de rug al toegekeerd. In totaal gaat het om een kwart van de ruim tachtig zetels in de diverse Provinciale Staten, die de partij vorig jaar in één klap won.

'Sterke drang van sommigen'

Bij de club van de Brabantse fractievoorzitter Willem Rutjens is het ogenschijnlijk rustig. Rutjens: “De ontwikkelingen bij onze landelijke moederpartij hebben geen consequenties voor ons functioneren in Brabant. Sterker nog, de afgelopen maanden hebben we getoond ook een bestuurspartij te zijn in een stabiele Brabantse coalitie met een bestuursakkoord en goedgekeurde begroting. We doen dit ondanks de sterke drang van sommigen om het tegendeel aan te willen tonen.”

“De landelijke ontwikkelingen volgen elkaar in een zodanig rap tempo op dat een reactie met het verzenden al gedateerd is. Wij hebben dan ook besloten daar voorlopig niet op te reageren.”

'Onvoorwaardelijke steun'

Twee Statenleden lieten zich wel verleiden tot een inhoudelijke reactie. Waar Statenlid Joris van den Oetelaar aanvankelijk resoluut geen commentaar wilde geven, twitterde hij een dag later het volgende: “Thierry is de grondlegger van deze mooie partij, die cruciaal is voor Nederland en daarom heeft hij mijn onvoorwaardelijke steun.”

Hans Smolders uit Tilburg sprak in het tv-programma WNL eveneens zijn steun uit voor Baudet. Smolders is gemeenteraadslid in Tilburg, Statenlid in Brabant en hij stond op de kandidatenlijst voor Forum voor de Kamerverkiezingen. De tijd zal het leren of hij het Brabantse Forum wel trouw blijft en of zijn voorbeeld zal worden gevolgd.

