Frank hoopt dat zijn oliebollen het mislukte kermisseizoen een beetje goedmaken

“Ik probeer ze gewoon zo lekker mogelijk te maken zodat ze niet om mij heen kunnen”, lacht Frank Vale in zijn olliebollenkraam bij het Oude Raadhuis in Roosendaal. De olliebollenman is zoon van de bekende kermisfamilie Vale uit Bergen op Zoom. Het afgelopen kermisseizoen was voor Frank (27) en zijn collega’s een absoluut dieptepunt. Met de verkoop van de decemberlekkernij hoopt hij het leed nog enigszins te verzachten.

Over klandizie heeft hij niet te klagen. De olliebollen, berlinerbollen en appelbeignets gaan als zoete broodjes over de toonbank. “Ik vind het heerlijk om weer onder de mensen te zijn. We zijn niet gemaakt om binnen te zitten”, vertelt Frank die deze zomer als kermisexploitant noodgedwongen thuis zat. Met zijn Breakdance-attractie draait hij gemiddeld zo’n 25 kermissen per jaar. Ook de vader en broer van Frank staan op de kermis.

Frank is blij dat hij oliebollen mag verkopen:

De oliebollenverkoop in december doet hij er normaal gesproken bij. Nu heeft Frank de inkomsten keihard nodig. “Dit maandje oliebollen verkopen, kan natuurlijk bij lange na niet een heel jaar goedmaken. Gelukkig denkt de gemeente ook mee met de arme exploitant en hebben ze besloten dat we wat eerder mochten beginnen. Daar zijn we ze heel dankbaar voor.”

Het afgelopen jaar was er een om snel te vergeten voor Frank. Vooral de onzekerheid speelde hem en zijn collega exploitanten parten. “Ik heb een vriendin met wie ik wil trouwen en een toekomst opbouwen, maar zonder inkomen is dat lastig. Gewoon klote zeg maar. Daarom wil ik snel vooruit kijken.”

"Er komt nu in ieder geval weer een beetje geld binnen en ik doe dit met plezier."

“Ik hoop dat de kermissen volgend jaar gewoon door kunnen gaan. Waarom niet? De outletcentra en pretparken zijn toch ook gewoon open. Wij werken met dezelfde protocollen”, vertelt Frank terwijl hij geroutineerd de verse baksels uit de olie haalt.

“Een beetje poedersuiker erbij mevrouw?” De klant knikt instemmend en Frank vervolgt: “Er komt nu in ieder geval weer een beetje geld binnen en ik doe dit met plezier.”

