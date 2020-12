Feestcafé wordt tijdelijke carnavalswinkel: 'Het gevoel blijft'

Tilburgse carnavalsjassen. vergroot

Het is een flinke domper dat carnaval komend jaar niet doorgaat, maar helemaal sfeerloos zal het niet zijn. De emblemen, sjaals en vlaggen vliegen nog altijd over de toonbank in Tilburg. Feestcafé De Prins aan de Paleisring wordt er zelfs voor omgetoverd tot tijdelijke carnavalswinkel.

''Gelukkig is het café niet meer leeg", zegt eigenaar Rick Broers verheugd. ''We zijn nog flink aan het inrichten, maar het carnavalsgevoel is al te merken." Vanaf komend weekend wordt op de dansvloer van de kroeg van alles verkocht wat met het volksfeest te maken heeft, waaronder ook jassen. Het idee voor de winkel werd bedacht samen met vriend en stadsgenoot Guido van den Bogert.

"Guido heeft al een webshop. Het liep daar zo goed, dat we ook een fysieke winkel voor ons zagen. En het café stond toch akelig leeg sinds de lockdown." Guido van den Bogert onderstreept dat carnaval ook dit seizoen nog evengoed leeft. ''Ik ben vorig jaar begonnen met de webshop 013Emblemen en dit jaar doet eigenlijk nog niet onder in het aantal verkopen."

Kruik met mondkapje

Volgens de winkeleigenaar werd het op 11 november al duidelijk dat dat carnavalsgevoel niet een jaar kan overslaan bij Brabanders. "Tijdens livestreams zaten mensen volledig uitgedost met jas en sjaal thuis op de bank te kijken, de vlaggen hingen buiten uit. Dat zal in februari nog veel meer zijn."

Van den Bogert begon vorig jaar klein, met twee zelf ontworpen emblemen. Nu verkoopt hij er tientallen en sommige staan in het teken van dit ellendige jaar, zoals een embleem met de tekst 'Kan wel janke' en een kruik met een mondkapje op. "Die doen het heel goed in de webshop, maar het hardst van allemaal gaan de Tilburgse kerstballen. Die zijn echt niet aan te slepen. Ik verkoop nu al zo'n vijftig tot zestig setjes per week."

