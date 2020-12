Achtervolgde bestuurder boort zich met zijn Mercedes in stilstaande auto

Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets, SQ Vision. Foto: Christian Traets, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Achtervolgde bestuurder boort zich in stilstaande auto in Roosendaal en wordt opgepakt

Een achtervolging van België richting Nederland is dinsdagmiddag geëindigd in het centrum van Roosendaal. Op de Hoogstraat boorde de bestuurder van een grijze Mercedes met Belgische kentekenplaten zich in een stilstaande auto.

De bestuurder is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

De straat werd enige tijd afgesloten voor het verkeer en publiek. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf.

