Horeca teleurgesteld over persconferentie: 'Wij zorgen niet voor die besmettingen'

De horeca had meer duidelijkheid verwacht tijdens de persconferentie van dinsdagavond. “Want uit onderzoek is vandaag gebleken dat de horeca helemaal geen brandhaard is geweest. Het is zeer teleurstellend hoe dat wordt weggemoffeld’’, zegt Johan de Vos, voorzitter van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca Nederland.

Dinsdagmiddag lekte er een memo uit van het kabinet. Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken zou blijken dat er weinig besmettingen in de horeca plaats hebben gevonden. Mogelijk zou het open houden van de horeca zelfs leiden tot minder besmettingen.

Iets wat Johan de Vos, en met hem veel andere ondernemers in de branche, al maanden zegen. “Wij kunnen ervoor zorgen dat alles volgens de maatregelen verloopt, zodat onverantwoord thuis afspreken minder gebeurt.”

De eigenaar van Boerke Verschuren in Breda is blij dat de memo zijn standpunt nu kracht bijzet. “Het beeld kantelt. Men begint in te zien dat de horeca geen bedreiging vormt, maar als oplossing kan werken. Ik vind het heel kwalijk dat ons iets opgedragen wordt, terwijl bekend is dat het ook anders kan.”

Premier Rutte stelde dinsdagavond in de persconferentie echter dat de memo van Economische Zaken incompleet was, omdat de analyse erachter niet sluitend zou zijn.

17 januari

KHN Breda en nog zo’n vijftig andere afdelingen in Nederland dreigden eerder met een ultimatum om 17 januari open te gaan, ongeacht de situatie op dat moment. “Daar is niks aan veranderd na vanavond, zegt De Vos. “Rutte had het over restaurants die wellicht open kunnen halverwege januari, maar kroegen niet. Wij maken geen onderscheid tussen zogeheten ‘droge’ en ‘natte horeca’. De regels moeten voor iedereen hetzelfde zijn.”

Volgens de Vos is de sector alleen bereid om na 17 januari dicht te blijven als er voldoende extra financiële steun komt. Daar vindt woensdag een aparte persconferentie over plaats.

‘’Als onze personeelskosten weer voor de volle negentig procent worden gedekt en als alle bedrijven die om technisch redenen buiten de boot vallen gecompenseerd worden, kunnen we het langer volhouden. Nu staan we echter op omvallen en hebben we geen andere keus.”

