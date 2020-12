Vaten met drugsafval gedumpt in Bergen op Zoom

Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/5 Op de Klaverveldvenweg in het buitengebied van Bergen op Zoom is dinsdagavond een grote hoeveel vaten met drugsafval gedumpt. De vaten lekten, de chemische stof stroomde weg in de bodem. Volgens een boswachter gaat het om honderden liters.

Op de Klaverveldvenweg in het buitengebied van Bergen op Zoom zijn dinsdagavond vijftien vaten en jerrycans met drugsafval gedumpt. De vondst werd rond tien over acht gedaan. Een van de vaten lekte, de chemische inhoud stroomde weg in de bodem.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft het drugsafval opgeruimd. Het milieuteam van de politie onderzoekt de zaak.

