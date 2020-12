13-jarige jongen vermist in Werkendam

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In Werkendam is dinsdagavond een 13-jarige jongen van huis weggelopen. Het kind verdween rond negen uur van huis en is sindsdien spoorloos, meldt een wijkagent.

De jongen heeft donkerbruin haar en een slank postuur. Hij loopt op slippers en heeft sokken aan. Ook draagt hij een blauw shirt en een trui.

Mensen die iets hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 112.

