Wolf vestigt zich definitief op de Strabrechtse Heide

Op de Strabrechtse Heide in de gemeenten Heeze-Leende, Someren en Geldrop-Mierlo, heeft zich definifief een mannetjeswolf gevestigd. Deze wolf, GW1625m genaamd, is namelijk langer dan zes maanden in het gebied aanwezig. Hij zwierf daarvoor al lange tijd rond door onze provincie.

In de periode tussen 17 juli tot en met 30 oktober zijn er 434 meldingen van sporen van wolven binnengekomen bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenschade bijhoudt. Het gaat dan onder andere om keutels, pootafdrukken of kadavers van een wild dier.

16 aanvallen door wolf

Dertig keer werd er melding gedaan aanvallen op dieren. Uit DNA-analyse blijkt dat zestien van deze gevallen veroorzaakt waren door een wolf. Het merendeel van de meldingen komt uit Brabant.

De mannelijke wolf in Drenthe, waarvan eerder gedacht werd dat deze zich in de provincie had gevestigd, lijkt het leefgebied weer te hebben verlaten. Hij is vlak over de grens in Duitsland gesignaleerd. Daarnaast is er uit de roedel van de Noord-Veluwe een nieuwe wolvenwelpje ontdekt.

Natuurbeheerders, overheden en schapenhouders zijn in november begonnen met een landelijk wolvenoverleg onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel. Deze maakte eerder ook een wolvenplan voor Gelderland, de eerste provincie met gevestigde wolven. Het overlegorgaan onderzoekt onder meer of er gebieden in Nederland aangewezen kunnen worden waar geen enkele wolf welkom is.

De wolf is beschermd en mag niet zomaar verjaagd worden. Naar verwachting is daar volgend jaar meer duidelijkheid over.

De wolf van de Strabrechtse Heide:

Test hier je kennis van de wolf:

