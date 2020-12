Zwangere koe die ommetje maakte door restaurant beviel dezelfde avond van een gezond kalf

De koe in het restaurant (foto: Herberg de Brabantse Kluis). vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook mooi, bijzonder en vrolijk nieuws was. Bijvoorbeeld de hoogzwangere koe uit Aarle-Rixtel. Zij liep op een doodnormale avond in augsustus zomaar een restaurant in. Omroep Brabant blikt terug.

Het gebeurde toen het baasje van de koe haar van de ene naar de andere stal wilde verplaatsen. Aan de stallen zit een restaurant vast. Christa Migchels is de mede-eigenaresse van de complete boerderij Brabantse Kluis. "Bij het verplaatsen schrok de koe en liep ze de stallen uit, in de richting van het terras."

Een deur van het restaurant stond open en de koe zag haar kans. "Ze liep op haar gemakje door het restaurant", vertelde Christa. "Wij hadden gedacht dat ze misschien zou schrikken van de mensen, maar ze liep op haar gemak van de ene kant naar de andere kant van de zaak."

"Gelukkig is het daarna niet meer gebeurd."

Hoogzwangere vrouwen krijgen soms het advies om te wandelen om de bevalling op gang te krijgen. Het lijkt alsof koe Berta dat die dag ook wist, want diezelfde avond na het ommetje in het restaurant is ze nog bevallen van een gezond kalf. Ook nog een bijzonder exemplaar, want moeder is een roodbonte koe maar het kalf kwam zwartbont ter wereld.

Christa kreeg veel reacties naar aanleiding van het voorval. "Veel mensen die daarna een hapje kwamen eten vroegen meteen: ‘Loopt er vandaag weer een koe los?’ Maar gelukkig is het daarna niet meer gebeurd."

Wel vertelde Christa dat het niets nieuws is, dat de koeien ervandoor gaan. "In de winter hebben we wel eens geprobeerd een ijsbaan op het terras te maken", vertelde ze. "We hadden alles onder water gezet, toen de koeien ervandoor gingen. Er zaten daardoor allemaal diepe hoefafdrukken in de ijsbaan."

We tellen met deze Goed Nieuwskalender af naar 2021: een jaar dat hopelijk voor iedereen minder zwaar wordt dan 2020. Maar omdat ook dit jaar veel moois te bieden had, vind je hier elke dag een nieuw, vrolijk verhaal uit 2020.

