Opslag illegaal vuurwerk, harddrugs en prostitutie: controle Brabantse panden op spookbewoning

Illegale prostitutie, adresfraude, opslag van illegaal vuurwerk, illegale huisvesting van arbeidsmigranten, hennep, munitie en een webwinkel voor drugs. Dat is een greep uit de resultaten van een grootschalige actie naar spookbewoning in zeven gemeenten in Brabant en Limburg. In totaal werden 410 panden doorzocht. In Brabant doorzocht de politie huizen in Breda, Helmond en Tilburg.

Tijdens de actieperiode van twee weken zijn in zeven gemeenten 410 panden gecontroleerd, maakte het OM woensdag bekend. Aan de controles namen politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie deel. In Helmond werd een zolder per direct gesloten omdat er acuut gevaar was voor de illegaal verblijvende bewoners. In verschillende panden woonden meer dan vijfentwintig mensen die niet ingeschreven waren bij de gemeente.

Darkwebwinkel

Eerder maakte de politie al bekend dat in een Tilburgse woonwijk een darkwebwinkel was gevonden van waaruit allerlei soorten drugs werden aangeboden. De politie trof er 44 kilo drugs aan met een straatwaarde van een half miljoen euro en munitie. De gemeente Tilburg wil het pand sluiten. Tilburg bracht al eerder naar buiten dat er bij die actie zo'n tweehonderd leegstaande panden waren gecontroleerd.

De gezamenlijke actie vond plaats in Maastricht, Sittard-Geleen, Leudal, Nederweert, Helmond, Tilburg en Breda. Gemene deler was telkens dat de panden op papier onbewoond waren, maar er wel signalen van malafide activiteiten waren.

