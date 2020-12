Tienduizenden euro's en zwaarden gevonden bij inval in Eindhoven

De inval vond plaats op een huis in de Edisonstraat (foto: Google Maps). vergroot

De politie heeft bij een inval in Eindhoven tienduizenden euro's en een aantal zwaarden in beslag genomen. Ze deed de inval naar aanleiding van een anonieme tip over illegaal gokken. Vier mensen werden aangehouden.

Toen de politie dinsdagnacht het huis op de Edisonstraat binnen ging, probeerden meerdere mensen zich te verstoppen. Het lukte niemand om weg te komen.

Geld en zwaarden

De vier verdachten die werden aangehouden, hadden veel geld bij zich. De politie heeft tienduizenden euro's in beslag genomen en in het huis werden ook zwaarden gevonden.

Het is nog niet duidelijk of er in het huis ook echt illegaal gegokt werd. Dat moet nog blijken uit onderzoek.

