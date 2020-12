Enorme selfiehal in Best is een walhalla voor influencers en TikTokkers

Wachten op privacy instellingen... De decors worden gebruikt voor dansfilmpjes (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Van unicorn tot ballenbak in selfiehal in Best

De organisator van zomerfestival Lakedance in Best heeft een creatieve oplossing gevonden om toch publiek te trekken. De decorstukken van zijn festival waar normaal gesproken veertigduizend mensen op afkomen, stonden te verstoffen. Hij heeft ze nu in een ‘selfiehal’ gezet. Het is een walhalla voor iedereen die filmpjes en foto’s voor social media maakt.

De hal gaat vrijdag open voor het grote publiek, maar samen met TikTok-bekendheid Michelle Dubbelboer uit Best kreeg Omroep Brabant alvast een sneak preview. Michelle heeft op TikTok al vijfenzestigduizend volgers. Een filmpje van haar werd zelfs 12,3 miljoen keer bekeken. In de hierboven laat ze haar eerste indruk zien.

Michelle Dubbelboer maakt filmpjes voor TikTok (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het is overigens niet nieuw, zo'n selfiehal. De Eindhovens dj La Fuente sluit na dit weekend zijn selfiehuis in het centrum van de stad. De liefhebbers kunnen nu ook in Best terecht. Likeland is een Instagram-museum zegt de organisatie. De bezoeker wordt er zelf een stukje kunst omdat hij zichzelf tentoon stelt, zo is de gedachte. Het is een oppervlakte van tweeduizend vierkante meter en daarom vindt de gemeente het goed als er 150 bezoekers binnen komen.

Festivalorganisator Jochem van de Pelt gebruikt hiervoor een enorme hal: “Normaal gesproken hebben we hier evenementen tot drieduizend bezoekers. Wij waren eigenlijk klaar voor een heel mooi festivaljaar. Al onze decorstukken en onze mensen stonden uiteindelijk stil. We zijn gaan kijken wat we wel konden doen.”

Op Likeland vind je allerlei decorstukken van festivals (foto: Omroep Brabant). vergroot

Fotoshoots

Veel jongeren zullen graag komen fotograferen en filmen in de hal, maar zij niet alleen. “Klanten van ons willen het nu ook gaan gebruiken voor livestreams en fotoshoots. Het loopt al storm. We hebben al aanvragen voor kledingmerken. En creatieve bedrijven willen hier vergaderen of presentaties houden. Het is een speeltuin waar mensen hun creativiteit kwijt kunnen."

Een van de decorstukken waarbij je foto's en filmpjes kunt maken (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het museum is tot eind maart geopend.

