Erna en Willem streden jarenlang tegen carbidschieten in hun dorp, dankzij corona krijgen ze hun zin

Tegenstanders van het carbidschieten in Drunen krijgen dankzij corona toch hun zin. vergroot

Het is een soort kerstcadeau voor de actievoerders in Drunen, die al vijf jaar op rij protesteren tegen het carbidschieten binnen de bebouwde kom van het dorp. Jarenlang werd tevergeefs gevraagd om een verbod op het jaarlijkse carbidschieten in de dorpskern. Tot nu toe bleef de gemeente Heusden ‘doof’ voor de argumenten van het buurtpreventieteam Drunen om daarmee te stoppen. Corona maakt daar nu een voorlopig eind aan.

Rob Bartol Geschreven door

De gemeente Heusden twijfelde lang over een verbod op carbidschieten. Dat zat hem onder meer in het verbieden van een traditie, die al heel lang bestaat. "We koesteren die rijke traditie van het carbidschieten rondom oud en nieuw en bij huwelijken waarbij met carbid zogenoemd de bruid wordt ‘losgeschoten’", aldus burgemeester Willemijn van Hees. "Vanwege de bijzondere omstandigheden door corona moeten we het dit jaar echter zonder deze traditie doen."

In de video reageren Erna van Engelen en Willem van Woerkom van het buurtpreventieteam Drunen op het verbod op carbidschieten, iets waar ze jaren naar hebben gestreefd.

De tegenstanders van het carbidschieten in Drunen krijgen dankzij corona hun zin, maar van een feeststemming of een gevoel van ‘we hebben gewonnen’, is geen sprake. “We vinden het niet leuk voor ze”, vertelt Erna van Engelen. “Maar, laten we ook reëel zijn. Dit hoort niet thuis binnen de bebouwde kom. Ik gun het ze, maar dan op een locatie die wel geschikt is.”

De gemeente laat weten dat na 1 januari carbidschieten in de gemeente Heusden weer is toegestaan. “Waarbij dan de coronaregels natuurlijk nog wel gelden”, aldus burgemeester Willemijn van Hees.

