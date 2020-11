Geen carbidschieten in Brabant komende jaarwisseling, uitzondering voor enkele gemeenten

Wie gedacht had het carbidschieten deze jaarwisseling eens op te pakken nu er een landelijk vuurwerkverbod geldt, kan het vergeten. De drie Brabantse veiligheidsregio's willen niet dat er met carbid geschoten wordt in onze provincie. En daar zal ook tegen worden opgetreden.

"Je mag het spul om carbid mee te schieten, niet voorhanden hebben, daar wordt op gehandhaafd", zegt een woordvoerder van veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Er worden ook zogenaamde stopgesprekken gevoerd met mensen die producten aanbieden waarmee je carbid kunt schieten, legt de woordvoerder uit. "Mensen die bijvoorbeeld carbid aanbieden via Marktplaats, daar gaan we mee in gesprek." Om er op die manier voor te zorgen dat het spul niet op straat terecht komt en op Oudjaarsdag afgeschoten wordt.

Uitzondering

Een uitzondering wordt gemaakt voor de plaatsen waar het carbidschieten al sinds jaar en dag een traditie is. Bijvoorbeeld in Altena of Bergen. Het idee daarachter is dat op die plekken ervaren mensen met het carbid in de weer gaan, wat de kans op ongelukken kleiner maakt. De veiligheidsregio: "Juist omdat de druk op de zorg al zo hoog is, willen we voorkomen dat we extra slachtoffers gaan toevoegen door dat mensen te laten doen die er geen ervaring mee hebben."