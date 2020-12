Corona én vogelgriep bezorgen vernieuwd vogelasiel in Someren kopzorgen

Het vogelasiel in Someren zou eigenlijk dolgelukkig moeten zijn. Na zeven jaar strijd omdat een buurtbewoner bezwaar maakte, staat er een spiksplinternieuw onderkomen: twee keer zo groot met plaats voor 3500 dieren per jaar. De vrijwilligers kunnen nu ook kleinere zoogdieren opvangen. Maar het asiel heeft een moeilijk jaar door corona, maar ook door de vogelgriep.

Een reusachtige oehoe laat flink van zich horen als je langs zijn kooi bij de vogelopvang in Someren loopt. Fladderende vleugels en indrukwekkende klauwen die in het gaas grijpen.

"Hij is hier nog maar pas," zegt beheerder Pepie Smits van het asiel lachend, "en hij wil niet dat je bij hem in de buurt komt."

In krap een jaar tijd is het vogelasiel onherkenbaar veranderd. Het terrein heeft een nieuwe ingang gekregen en er staan veel extra hokken en rennen. Op een braakliggend stukje land komt nog een speciale opvang voor watervogels. Compleet met waterpartij en zonnepanelen.

"We hopen daarmee de energierekening omlaag te krijgen", zegt Pepie. "Als je veel groter bent geworden, is de exploitatie ook veel duurder."

Een kijkje in het vernieuwde vogelasiel:

En dus is de opvang op zoek naar geld. Structurele subsidie en meer donateurs zouden erg welkom zijn. "De nieuwe opvang had eigenlijk op een fantastische manier moeten worden geopend, maar dat kan nu niet doorgaan. Dat heeft financiële gevolgen. Als mensen niet zien wat je doet, geven ze ook niet snel geld."

Ook is het asiel gesloten voor bezoekers. "Hier kwamen altijd scholen en families", zegt Pepie. "Mensen kochten wat in de shop, een vogelkastje of zo. Maar er komt nu niemand."