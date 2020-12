Waterkanonnen vullen de haven van Zevenbergen met 20 miljoen liter water

Een historische dag vrijdag voor Zevenbergen. Na 50 jaar stroomt het water van de Roode Vaart weer het centrum binnen. Twee jaar lang is er hard gewerkt aan de vernieuwde haven in het dorp. Burgemeester Jac Klijs zette symbolisch de kraan van de brandweerslang open om de havenbak te vullen.

Het water komt binnen via een stuw aan de Kristallaan. Om te zorgen dat het water geleidelijk de haven in vloeit, werden waterkanonnen ingezet. Zou het water met grote kracht de havenbak instromen dan zou de bodem weg kunnen spoelen. Aanvankelijk zou de stuw een stukje opengezet worden, maar dat zou tot technische problemen aan de stuw kunnen leiden. Daarom is op het laatste moment besloten dit toch maar niet te doen.

De komende dagen zal het peil in de haven langzaam verder stijgen tot 2 meter en 25 centimeter. De ondergrondse verbinding aan de noordkant van de haven blijf nog even dicht. Pas als de haven vol is, wordt deze duiker geopend en stroomt het water vanuit de voormalige suikerfabriek richting het centrum. Naar verwachting is de haven eind volgende week gevuld.