Yolanda botste op een bank, midden op de snelweg: 'Hier hadden doden kunnen vallen'

Wiens bank belandde woensdagavond rond elf uur ’s avonds midden op de A58 bij Moergestel? Deze vraag houdt Yolanda Li (30) sindsdien volop bezig. Zij was namelijk een van de automobilisten die bovenop het meubelstuk knalde, met alle gevolgen van dien.

“Ik heb helemaal geen bank gezien op de weg omdat het zo donker was. Het leek wel alsof de bank ineens verscheen. Dat was echt heel raar”, vertelt Yolanda.

“Er was helemaal geen tijd meer om nog weg te sturen. Toen ben ik gestopt op de vluchtstrook, waar al meerdere mensen stonden”, legt ze uit.

Yolanda bleek niet de enige die tegen de bank gebotst was. In totaal liepen drie auto’s schade op door het meubelstuk. Twee van de auto’s, waaronder die van Yolanda, raakten zo erg beschadigd dat ze moesten worden getakeld.

Geen dekking

“Het is een geluk dat er geen gewonden of doden zijn gevallen”, zegt Yolanda. Daarom wil ze heel graag de eigenaar van de bank vinden. “Mijn verzekeraar wil nu niet uitkeren. Maar ik ben niet degene die hier verantwoordelijk voor is", zegt ze.