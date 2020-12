Politie ontdekt 'redelijk groot' drugslab in appartement van Tilburgse flat

De politie doet onderzoek naar het lab (Foto: SQVision) De politie doet onderzoek naar het lab (Foto: SQVision) De politie doet onderzoek naar het lab (Foto: SQVision) De politie doet onderzoek naar het lab (Foto: SQVision) Volgende Vorige vergroot 1/4 De politie doet onderzoek naar het lab (Foto: SQVision)

In een flat in Tilburg is donderdagavond een drugslab gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een 'redelijk groot' amfetaminelab dat een potentieel gevaar was voor de omwonenden.

Het lab werd ontdekt nadat er woensdag een man met drugs werd opgepakt in Tilburg. Verder onderzoek leidde gisteren tot de woning waarin het lab werd ontdekt.

Volgens de politiewoordvoerder vormde het lab een potentieel gevaar. ''Het is een appartement omringd door andere appartementen. Dat had zo maar catastrofale gevolgen kunnen hebben."

