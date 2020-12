Honderden kilo's illegaal vuurwerk gevonden in garagebox in Tilburg

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

In een garagebox in Tilburg zijn dinsdagavond honderden kilo's illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat om cobra's en mortiershells.

De politie vond het illegale vuurwerk tijdens een bestuurlijke controle. In de garagebox aan de Sibeliusstraat lagen onder meer cobra's en mortiershells.

'Levensgevaarlijke situatie'

De controle werd uitgevoerd door de gemeente Tilburg, samen met onder meer de politie. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er in ieder geval 264 cobra's zijn geteld en zo'n tachtig mortiergranaten. "Dat is hartstikke gevaarlijk spul. Zeker om dat zo in een garagebox te hebben liggen. Dat is echt een levensgevaarlijke situatie."

Het vuurwerk blijkt te zijn van bewoners die in de buurt naast de garage wonen. Een 23-jarige zoon had het vuurwerk in de garage opgeslagen. "Ik wist wel dat er íets lag, maar niet dat het zoveel was", zegt de vader tegen een verslaggever van Omroep Brabant. Hij had zelf ook nog vuurwerk in huis liggen, waaronder een aantal pijlen. Dat was ook van zijn zoon, maar daarvoor wordt de vader zelf verantwoordelijk gehouden, weet hij.

De bestuurlijke controles van de gemeente worden niet specifiek gehouden om naar illegaal vuurwerk te zoeken. "Maar we roepen inwoners wel op om het bij ons te melden als ze weten van de opslag van illegaal vuurwerk in hun buurt."

Grote vangst

Het is de laatste tijd vaak raak met grote partijen illegaal vuurwerk die worden gevonden. Zo werd er afgelopen zaterdag naar schatting achthonderd kilo illegaal vuurwerk gevonden in de berging van een flatgebouw in Geldrop. En in een wijk in Breda werd bijna vijfhonderd kilo illegaal vuurwerk gevonden in een huis. De grootste vangst in Brabant was vorige maand: toen werd er bijna 5000 kilo illegaal vuurwerk gevonden die in een vrachtwagen was verstopt.

