Dit zijn de grootste vangsten van illegaal vuurwerk tot nu toe

Met nog een maand tot de jaarwisseling is in onze provincie al voor duizenden kilo's aan (illegaal) vuurwerk in beslag genomen. Een overzicht van de grootste Brabantse vuurwerkvangsten tot nu toe.

800 kilo in berging

In Geldrop werd zaterdag een grote partij illegaal vuurwerk gevonden in de berging van een flatgebouw. De politie schat dat het 800 kilo zwaar vuurwerk gaat. Een van de bewoners in de flat zou van plan zijn geweest het vuurwerk door te verkopen. “Zoveel zwaar en illegaal vuurwerk in een berging van een flatgebouw, we moeten er niet aan denken dat dit fout was gegaan”, meldde de politie op Twitter.

480 kilo in huis in Boeimeer

Meerdere zelfgemaakte explosieven en een flinke lading illegaal vuurwerk. De politie vond het dinsdag in een huis in de Bredase wijk Boeimeer. Het ging om pijpen met daarin explosief materiaal. Daarnaast vonden agenten ook nog illegaal vuurwerk, een kilo hennep en vals geld in de bestelbus van de bewoner van het huis. In totaal werd 480 kilo vuurwerk in beslag genomen.

135 kilo in een huis

De politie vond in een kamer van een huis in Zevenbergen op 18 november 135 kilo zwaar illegaal vuurwerk. De politie noemde het opslaan van zoveel vuurwerk in een woonwijk 'levensgevaarlijk'. Agenten en milieuspecialisten hebben het vuurwerk in beslag genomen.

Bijna 5000 kilo in een vrachtwagen

De grootste Brabantse vuurwerkvangst tot nu toe werd gedaan op de snelweg A50. Daar stond op 12 november een vrachtwagen met pech, waar bijna 5000 kilo vuurwerk in was verstopt. Twee mannen stonden met pech langs de weg bij Sint-Oedenrode en kregen de kleine truck niet opgetakeld, omdat hij te zwaar beladen was. De mannen beweerden dat er oude koelkasten in zaten, het bleek een hoogst explosieve lading.

2200 kilo in een loods

Ook in Sint-Oedenrode werd 26 oktober een enorme vondst gedaan: 2200 kilo vuurwerk lag opgeslagen in een loods aan de Schijndelseweg. De loods wordt verhuurd aan bedrijven en particulieren die er hun spullen kunnen opslaan.

Kleine 300 kilo in een woonwijk

Een garage vol bommen middenin een woonwijk in Oeffelt. De politie ontdekte op 15 oktober een kleine 300 kilo vuurwerk. De 20-jarige zoon van de bewoners werd aangehouden. Een deskundige stelde dat de hele garage weggevaagd zou zijn, als het vuurwerk tot ontploffing was gekomen.

Mortierbommen bij trainingsveld Willem II

Een brutale dumping bij het trainingsveld van Willem II in Tilburg, eind september. Onbekenden lieten er zeer zwaar vuurwerk achter, zogeheten mortierbommen, inclusief bijbehorende stellages om het spul af te schieten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de explosieven onschadelijk gemaakt .

