Winkeliers willen verkoopverbod vuurwerk bij rechter aanvechten: 'Pure propaganda kabinet'

Foto: Pexels. vergroot

Twee winkeliers uit Milheeze en Rijen stappen met ongeveer 150 collega’s naar de rechter om toch vuurwerk te kunnen verkopen eind dit jaar. Ze vinden dat het kabinet veel te laat heeft besloten om al het vuurwerk te verbieden. "De trein was al in volle vaart toen de regering het besluit nam", aldus hun advocaat, mr Lex de Jager. Ook zijn ze van mening dat met het besluit een bedrijfstak de nek wordt omgedraaid.

"Dit is volkomen waanzin, pure propaganda van het kabinet. Op welk onderzoek is de beslissing gebaseerd om een vuurwerkverbod af te kondigen?”, vraagt vuurwerkverkoper Wichers in Rijen zich af. Hij is verder bang dat het verbod tot onveilige situaties gaat leiden. “Dat zie je nu al met de problemen rond illegaal vuurwerk in Breda, Hoogerheide en Roosendaal”, aldus de eigenaar van Wichers Vuurwerkland.

Met de haren erbij gesleept

Volgens hem en zijn lotgenoten, waaronder ook Ano Vuurwerk in Milheeze, wordt de coronacrisis er met de haren bijgesleept om een vuurwerkverbod in te kunnen stellen. “Weet u wel wat dit de sector gaat kosten? Tienduizend mensen zijn hierin werkzaam en heel veel ondernemingen zaten al in de problemen”, vertelt Wichers, die al twintig jaar in het vak zit.

De rechtsgang is een initiatief van de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk. Bij deze SVNC zijn onder meer de twee Brabantse winkeliers aangesloten. De belangenorganisatie wordt bijgestaan door advocaat Lex de Jager. Die noemt ook de compensatieregeling die het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld, zwaar onvoldoende. “Die is alleen bedoeld voor bedrijven die betrokken zijn bij de opslag en vervoer van vuurwerk. Verkopers vallen hier buiten, maar zij hebben wel al moeten bestellen en kunnen niets verkopen. Dat spul is reeds onderweg. Bovendien werd eerder dit jaar al onder meer het knalvuurwerk in de F3-categorie verboden”, aldus De Jager. Net als Wichers maakt hij zich zorgen over het illegale vuurwerk dat met oud en nieuw mogelijk wordt afgeschoten en het carbidschieten, dat als alternatief voor het vuurwerk wordt gezien.

'Extreme maatregel'

“We hebben alle respect voor handhavers en mensen die werken in de zorg. Maar zo’n extreme maatregel op dit tijdstip, midden november, is absurd. Als je het nodig vindt om vuurwerk te verbieden, had je dat ook dit voorjaar al kunnen bedenken toen de crisis uitbrak", vertelt De Jager, die ook meent dat de druk op de spoedeisende hulp van de diverse ziekenhuizen zal meevallen door het verbod op knalvuurwerk.

De raadsman hoopt dat de rechtbank in Den Haag waar de zaak gaat dienen, tussen 10 en 15 december een datum weet te vinden. "Dan kan de branche er nog op inspelen", aldus De Jager, die erop rekent dat de rechter vervolgens, gezien het spoedeisende karakter, snel uitspraak zal doen. "Mochten we verliezen, dan is het niet anders", aldus de woordvoerster van Ano, die uiteraard wel hoop op een goede afloop heeft.

'Niet gepast'

De branchevereniging Pyrotechniek Nederland ziet de rechtszaak niet zitten, nog niet althans, laat Elwin van den Berg weten. Het Tilburgse bestuurslid vindt het geen pas om juist nu de Staat te dagen. Niet, uit piëteit of solidariteit met slachtoffers van het coronavirus, wel omdat er volgens hem nog druk wordt onderhandeld met het Rijk.

“We hebben dinsdagmiddag met andere belangenorganisaties, waaronder de SVNC, nog een afspraak met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dan ga je deze besprekingen niet ondermijnen met zo’n zaak”, stelt Van den Berg, die dertig jaar actief is in de vuurwerkwereld. Zijn bedrijf levert vuurwerk aan honderdvijftig verkooppunten.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.