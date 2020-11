Burgemeester Han van Midden blijft op zijn hoede in Roosendaal: 'Ik doe alles wat nodig is'

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal (foto: Omroep Brabant). vergroot

Na een paar explosieve nachten in Roosendaal is het volgens de politie de laatste paar nachten in Roosendaal weer relatief rustig in de stad. Maar burgemeester Han van Midden blijft op zijn hoede: “Dit zijn geen kwajongensstreken meer.”

“Vier nachten op rij is er een relatieve rust in de stad", zei Van Midden in tv-programma KRAAK. van Omroep Brabant. "Er is altijd wel wat vuurwerk en er waren een aantal vervelende autobranden, maar het was relatief rustig in vergelijking met het beeld aan het begin van de week.”

"Ik heb alles uit de kast gehaald."

Vooral in het begin van de week ging het helemaal mis in de stad. Op dinsdag kondigde Van Midden daarom een samenscholingsverbod aan: in Roosendaal mag je nog maar met maximaal twee mensen tegelijk over straat. En de politie mocht fouilleren bij een verdenking van vuurwerk. Maar diezelfde nacht ging het weer los. En dus moesten de maatregelen woensdag worden aangescherpt: “Toen kwam echt alles uit de kast. Ik heb een noodverordening ingesteld voor vier wijken en gisteravond heb ik die nog uitgebreid naar vijf wijken.”

In die noodverordening staat dat je niet zomaar in die wijken aanwezig mag zijn. Iedereen die erheen gaat, moet aan de politie kunnen uitleggen wat het doel is. Gezichtsbedekkende kleding is ook niet meer toegestaan. Dat roept de vraag op waarom de burgemeester die noodverordening niet eerder heeft ingesteld. “Het punt is, als burgemeester moet je altijd afwegen of een maatregel proportioneel is of niet”, legt Van Midden uit. “En een noodverordening is heel zwaar, want het beperkt een aantal grondrechten.”

Mag je zelfs geen mondkapje meer op in die wijken in Roosendaal? “Dat ligt eraan waar het voor gebruikt wordt”, zegt Van Midden. “Mondkapjes werden gebruikt om te vermommen.” En ook preventief fouilleren is een zware maatregel. “Zonder aanziens des persoons kan de politie iedereen fouilleren. Het is een zware maatregel, maar het werkt wel.”

"Dan moet je zeggen: de maat is vol. En zul je zien wie de baas is."

Dat het werkt blijkt wel uit het feit dat het de laatste avonden weer wat rustiger is in de stad. De burgemeester staat nog altijd achter het zware geschut dat hij heeft ingezet tegen de onruststokers. “Kijk, ik snap dat er vuurwerk wordt afgestoken. Ik snap dat je baalt van het vuurwerkverbod en dat je baalt van weinig perspectief. Voor de jeugd is het bijna niet meer te doen, dat snap ik. Maar een hele wijk terroriseren, dat je een kerk in brand steekt en mortierbommen afsteekt. Dat gaat veel te ver. Dan moet je zeggen: de maat is vol. En dan zul je zien wie er de baas is.”

Van Midden wijst ook op wat zijn collega-burgemeester in Woensdrecht afgelopen nacht is overkomen. De voordeur van zijn huis werd opgeblazen met een vuurwerkbom. “Het is een heel vervelende situatie. Ik heb mijn collega al even gesproken en hij is er gelukkig nuchter onder.”

De noodverordening in de vijf wijken in Roosendaal is in principe ingesteld tot 9 december. “Maar zolang de onrust aanblijft, doe ik alles wat nodig is om het te herstellen. Zodat mensen rustig kunnen slapen.”

