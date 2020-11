Harde aanpak na dagenlange vuurwerkterreur in Roosendaal: 'De maat is vol'

Burgemeester Han van Midden vergroot

Door de aanhoudende overlast door een groep van zo'n 150 tot 200 jongeren die zwaar vuurwerk afsteken in de wijk Langdonk in Roosendaal heeft de burgemeester dinsdag per direct besloten tot een samenscholingsverbod in de hele stad. Nog maar twee personen mogen samen over straat en bij verdenking van vuurwerk, mag er worden gefouilleerd. De maatregelen gaan om zes uur dinsdagavond in.

De jongeren misdroegen zich de afgelopen dagen in de stad. Maandagavond stak een grote groep jongeren urenlang zwaar vuurwerk af, onder meer met jerrycans met 'brandbaar spul', en stichtte diverse brandjes. Uiteindelijk vormde de politie een linie en grepen agenten in.

"Ik zou de raddraaiers willen vragen, waarom doe je dit?"

"Jongeren hebben moeite met het coronabestaan. Dat snap ik echt volkomen", aldus de burgemeester. Tegelijkertijd legitimeert je dat niet om je zo te gedragen." Van Midden benadrukt dat de meeste jongeren in Roosendaal zich prima gedragen. Het is een kleine groep die de problemen veroorzaakt. "Ik zou de raddraaiers willen vragen: waarom doe je dit? Meld je desnoods bij mij. Ik wil met iedereen praten."

De nieuwe maatregelen in Roosendaal zijn dus strenger dan de huidige coronamaatregelen. Maar burgemeester Han van Midden is helemaal klaar met de vuurwerkoverlast in zijn stad van de laatste dagen. "De maat is vol", zegt hij.

Er wordt actief gehandhaafd op het samenscholingsverbod. Mensen krijgen één keer een waarschuwing en daarna worden ze meteen meegenomen, zegt de burgemeester. Een andere maatregel die dinsdagavond direct ingaat, is dat de politie mag fouilleren als ze vermoeden dat iemand vuurwerk bij zich heeft. "De politie gaat actief optreden", aldus Van Midden.

"Je ziet mensen met angst in hun ogen."

Van Midden is maandagavond zelf de wijk in geweest, om met de politie te gaan kijken in de wijk waar zoveel vuurwerk werd afgestoken. "Ik begrijp de ongerustheid. Ik ben zelf poolshoogte gaan nemen. Het zijn haast filmbeelden," zo herinnert de burgemeester zich. "Je ziet mensen met angst in hun ogen. Het zijn ook ongelóóflijk harde knallen."

De maatregelen van dinsdagavond moeten de rust terugbrengen in de stad. Mocht dat niet lukken, dan heeft de burgemeester nog extra noodbevelen achter de hand, zo kondigt hij vast aan. Welke dat zijn, wil hij nog niet uit de doeken doen.

