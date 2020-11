Vuurwerkgooier in Roosendaal: 'Het is toch vet als je overal mortierbommen en cobra's ziet vliegen?'

Een van de jongeren die vuurwerk afstaken in de wijk Langdonk in Roosendaal. vergroot

"Een adrenalinekick", zo noemt een van de jongeren die maandagavond betrokken was bij de ongeregeldheden in de wijk Langdonk in Roosendaal. Urenlang werd daar zwaar vuurwerk afgestoken, onder meer met jerrycans met 'brandbaar spul', en werd er brand gesticht. In de loop van de avond ging het van kwaad naar erger. De politie moest komen om de wijk schoon te vegen. Het gaat wel een beetje ver nu, geeft de jongen toe. "Maar dit is iets wat je moet meemaken. Het is toch vet als je overal mortierbommen en cobra's ziet vliegen?"

Zondag was er ook sprake van onrust in de wijk. Agenten die de boel onder controle wilden krijgen, werden volgens ooggetuigen bekogeld met brandbommen.

"Wij voelen ons onveilig."

In de wijk heerst angst. De bewoners van het oude parochiehuis aan de Lindenburg willen vanwege alle ongeregeldheden zelfs niet meer thuis slapen de komende tijd. De zijkant van hun huis is inmiddels helemaal zwartgeblakerd. "Dit is van een nacht eerder", wees een van de bewoners dinsdagochtend. "En afgelopen nacht is de kerk naast ons in brand gestoken. We voelen ons onveilig. We willen veiligheid voor onze kinderen."

De jongen noemt de ongeregeldheden in de wijk 'een beetje baldadigheid'. Volgens hem 'vraagt de overheid hier zelf om' vanwege het vuurwerkverbod dat voor de komende jaarwisseling is uitgevaardigd. Dit om de extra druk op het ziekenhuispersoneel - dat toch al overbelast is vanwege het coronavirus - te voorkomen.

Wachten op privacy instellingen...

'Dit is iets wat je moet meemaken'

Een jongen die bij de ongeregeldheden aanwezig was, zag wat er gebeurde. "Hier lag hier een Cobra op", vertelt hij terwijl hij wijst naar een van de kozijnen van de voormalige kerk. "Toen werd het raam eruit geblazen. Tien seconden later kwam er weer iemand. Die rende hierlangs, gooide een Cobra naar binnen en toen rende hij weg."

Ook de oude kerk in Roosendaal is beschadigd (foto: Noël van Hooft). vergroot

'Ze jutten elkaar op'

Volgens een man die in een flat woont, wordt het vuurwerk waarmee de jongeren de buurt al dagen op stelten zetten verhandeld vanuit twee busjes in de wijk.

Wachten op privacy instellingen...

Een oudere vrouw die in de buurt woont, zag vanuit haar appartement de jongeren maandagavond bezig. "Rond zeven uur verzamelden ze zich hier allemaal. Met auto's , scooters en fietsen. Ze komen van heinde en verre. Ze seinen naar elkaar, jutten elkaar op. Je voelt dan de spanning, je voelt het gewoon borrelen."

Jongeren staken in Roosendaal vuurwerk af met brandbaar spul (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

"We willen dat het vuurwerk gewoon doorgaat", legt de jongen uit. "Het is maar een keer per jaar!"

Komende avond weer dingen gepland

Buurtbewoners houden er rekening mee dat het ondanks de inzet van de politie ook dinsdagavond uit de hand gaat lopen. "Er zijn komende avond wel weer dingen gepland, ja", vertelt de jongen. Dit heeft hij vernomen via appjes. "Maar die geruchten gaan ook van mond tot mond, via Snapchat, Instagram, Telegram... van alles."

Er was veel politie op de been in de wijk Langdonk in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

Bang voor de politie is de baldadige jeugd niet, volgens hem. "Iedereen stond hier gewoon maandagavond. De politie werd bekogeld, maar de agenten keken alleen en deden voor de rest niks. Zo gaat het uit de hand lopen. Als de politie zou ingrijpen, zouden de jongeren wel stoppen. Maar maandagavond hoorde je hen zeggen: ze controleren ons toch niet."

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.