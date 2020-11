Angst in buurt Roosendaal door vuurwerkterreur: 'Ook burgemeester geeft toe dat we niet veilig zijn'

Het was maandagavond goed raak met vuurwerk in Roosendaal (foto: Noël van Hooft). vergroot

Bewoners van de wijk Langdonk in Roosendaal voelen zich niet meer op hun gemak in hun eigen huis, nu jongeren al dagenlang voor onrust zorgen door zwaar vuurwerk af te steken en branden te stichten in de buurt. "Ook de burgemeester heeft toegegeven dat we hier niet veilig zijn", laten bewoners van het voormalige parochiehuis aan de Lindenburg dinsdagochtend weten. Agenten grepen maandagavond in door een deel van de wijk schoon te vegen.

De bewoners van het oude parochiehuis hebben de laatste twee dagen het gevoel 'letterlijk onder vuur te liggen'. Ze spreken van 'heel angstige momenten'. Maandagavond stak een grote groep jongeren urenlang zwaar vuurwerk af - onder meer met jerrycans met 'brandbaar spul' - en stichtte diverse brandjes. Uiteindelijk vormde de politie een linie en grepen agenten in.

"We gaan nu in gesprek met de burgemeester want we willen de nachten ergens anders doorbrengen", laten ze dinsdagochtend weten nadat het maandagavond weer goed raak was in hun buurt.

De zijkant van de oude pastorie is door al het vuurwerk zwartgeblakerd (foto: Noël van Hooft). vergroot

'We willen veiligheid voor onze kinderen'

Het voormalige parochiehuis ligt naast het grasveld waar het al dagen onrustig is. De zijkant van het huis is inmiddels helemaal zwartgeblakerd. "Dat is van een nacht eerder", wijst een van de bewoners. "En afgelopen nacht is de kerk naast ons in brand gestoken. We voelen ons niet meer veilig. Daarom willen ze 's nachts voorlopig niet meer thuis zijn. Beveiligen krijgen ze niet voor elkaar en we willen veiligheid voor onze kinderen."

Het stel woont al acht jaar op deze locatie en ervaart weleens vaker vuurwerkoverlast. Maar naar eigen zeggen hebben ze nog nooit zo onder vuur gelegen als de afgelopen nachten. "Het zijn heel angstige momenten."

Er werd in Roosendaal onder meer gegooid met brandbommen (foto: Noël van Hooft). vergroot

'Je voelt het borrelen'

Een oudere vrouw die in de buurt woont, zag vanuit haar appartement de jongeren maandagavond bezig. "Rond zeven uur verzamelden ze zich hier allemaal. Met auto's , scooters en fietsen. Ze komen van heinde en verre. Ze seinen naar elkaar, jutten elkaar op. Je voelt dan de spanning, je voelt het gewoon borrelen." Veel hoop dat het de komende avond rustiger wordt nadat de politie maandagavond ingreep, heeft ze niet. "Dit gaat gewoon opnieuw gebeuren", meent ze. "Het wordt echt niet rustig..."

Ook de oude kerk in Roosendaal is beschadigd (foto: Noël van Hooft). vergroot

