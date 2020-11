Onrustige avond met vuurwerk en branden in Roosendaal: 'Het leek net oorlog'

Er was veel politie op de been in de wijk Langdonk in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

Het was maandagavond erg onrustig in de wijk Langdonk in Roosendaal. Een grote groep jongeren stak veelvuldig vuurwerk af en stichtte brandjes. Ook ontstond er brand in een voormalig kerkje aan de Lindenburg, vermoedelijk ook door vuurwerk.

Op een grasveld aan de Elisadonk staken jongeren vuurwerk af met jerrycans met brandbaar spul. "Hierdoor ontstond er brand op het grasveld", laat een ooggetuige weten. Uiteindelijk heeft de politie een linie gevormd en hebben agenten een deel van de Elisadonk schoongeveegd.

Volgens een buurtbewoner werden er vuurwerkbommen naar de agenten gegooid. "Het lijkt wel oorlog in Roosendaal", laat een andere getuige weten. Iemand anders verzucht: "Wat een ellende elke avond in Langdonk. De beestjes zijn zo ontzettend bang... " De overlast zou om acht uur 's avonds zijn begonnen en tot een uur of elf geduurd hebben.

Volgens een van de ooggetuigen zou de politie tijdens deze onrustige avond meerdere aanhoudingen hebben verricht. Ook zou er vuurwerk in beslag zijn genomen. De ooggetuige weet ook te melden dat burgemeester Han van Midden met de politie is meegegaan om de vuurwerkoverlast met eigen ogen te zien. Volgens buurtbewoners is het in deze buurt al meerdere dagen onrustig.

Ditzelfde is het geval rond het Heilig Hartplein en de Philipslaan in Roosendaal. Daar is volgens buurtbewoners al twee weken vuurwerkoverlast. Volgens een van hen maken de jongeren 'er een feestje van'. "Ze denken dat ze vogelvrij zijn. En dat zijn ze eigenlijk ook, als ze dit al veertien dagen mogen doen. Er passeren daar ook tal van auto's. De automobilisten toeteren, er wordt gejuicht. Echt bizar. Je bevindt je op een gegeven moment in een heel andere wereld."

Vrijdagavond werd tijdens een politiecontrole op het Heilig Hartplein een 20-jarige man uit Roosendaal aangehouden. Hij wilde niet meewerken aan een identiteitscontrole en mishandelde vervolgens een agent. Afgelopen weekend werden ook nog een 16-jarige jongen en een 29-jarige man aangehouden. De puber werd betrapt toen hij een zelfgemaakte vuurwerkbom afstak. De 29-jarige man werd gearresteerd nadat er in zijn schuur 45 kilo vuurwerk werd gevonden.

