16-jarige jongen betrapt die zelfgemaakte vuurwerkbom laat ontploffen

Na de dagenlange vuurwerkoverlast rond het Heilig Hartplein en de Philipslaan in Roosendaal heeft de politie drie verdachten aangehouden. Een 16-jarige is opgepakt voor het laten ontploffen van een zelfgemaakte vuurwerkbom.

Volgens buurtbewoners is de overlast al zo'n twee weken bezig. Ze klagen al dagenlang over geluidsoverlast en ontploffingen van zwaar vuurwerk.

Zaterdagochtend volgde een tweede arrestatie na een tip over vuurwerkopslag in de schuur van een huis aan de Champetterberg. Daar werd 45 kilo vuurwerk gevonden, waaronder Shells en siervuurwerk. Dit vuurwerk is vanwege het ontploffingsgevaar door een specialistische dienst afgevoerd. De 29-jarige bewoner krijgt een proces-verbaal.