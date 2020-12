Auto door brand verwoest in Geldrop, politie vraagt camerabeelden op

Wachten op privacy instellingen... Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/4 Aan de Leemkuijlen in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto door brand verwoest.

Aan de Leemkuijlen in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto door brand verwoest. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig helemaal in vlammen opging.

Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie doet onderzoek en vraagt camerabeelden op uit de omgeving.

