Guus Meeuwis en Diggy Dex blikken terug op 2020, 'Niets voelt nog hetzelfde'

De Tilburgse zanger Guus Meeuwis dook voor het vijfde jaar op rij samen met rapper Diggy Dex de studio in voor een lied dat terugblikt op het afgelopen jaar. Dit keer een bijzondere versie, waarbij de uitbraak van het coronavirus centraal staat: ‘Hoe maak ik een lied over dit jaar/Hoe krijg ik alles dat gebeurd is bij elkaar.’

Een lustrum van gezamenlijke liedjes, beide mannen koesteren de traditie. "We wisten wel dat het dit keer anders zou worden dan de vier jaar ervoor", vertelde Meeuwis vrijdagmorgen in het radioprogramma Wakker! "Had je eerst alle feiten bij elkaar opgeschreven, dan maak je daar een liedje van, nu hadden we zoiets van, laten we eerst samen maar eens om tafel gaan zitten om te bepraten hoe 2020 eigenlijk bevallen is. Want ja, dit is een heel gek jaar."

Diggy Dex: "We zaten lekker te kletsen om inspiratie te krijgen voor dit nummer. En steeds weer kwamen we bij de vraag uit: hoe vang je dit jaar? Ook omdat het voor mij persoonlijk nog steeds heel dubbel is allemaal en ik nog steeds heel moeilijk mijn handen om deze coronacrisis kan krijgen. Er is zoveel gebeurd."

"Er zit ook veerkracht in het liedje, dat vind ik dan ook weer mooi."

Guus: Wat belangrijk was, we kunnen het gevoel niet voor iedereen invullen. We wilden dan ook dicht bij onszelf blijven, en misschien kun je dit jaar ook helemaal niet vangen in drie minuten. We willen met dit nummer proberen uit te leggen wat het met ons gedaan heeft, wat ons gevoel is, en wat wij missen. En er zit ook veerkracht in het liedje, dat vind ik dan ook weer mooi.

De maand maart, toen we in Nederland voor het eerst in lock-down gingen, komt ook aan bod. Koen "In het begin had je nog een beetje de honeymoon-fase, van het is nieuw en spannend en we zetten met z'n allen de schouders eronder. Guus zegt ook in die tekst dat hij heel veel mooie momenten had. Maar in het najaar, bij de tweede lockdown, merkten we dat het positieve een beetje broos begint te worden."

